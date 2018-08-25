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Jabaeté

Policial militar é baleado em Vila Velha

O policial militar foi socorrido pelo NOTAer e recebeu os primeiros socorros no Hospital da Polícia Militar

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 22:04
Crédito: Divulgação
Um policial militar de 23 anos foi baleado ao realizar uma abordagem em um condomínio residencial no bairro Jabaeté, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 17h40.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para verificar uma ocorrência de um homem que havia arrombado o portão da casa da ex-mulher. No local, ao tentar conter o homem, o suspeito conseguiu tomar a arma do policial e efetuou dois disparos. Uma bala atravessou o colete do militar e acabou atingindo a região do abdômen. 
Na tentativa de cessar a agressão, um outro policial que também estava acompanhando o militar realizou um disparo contra o suspeito, que foi atingido no braço e no abdômen.
O policial militar foi socorrido pelo NOTAer e recebeu os primeiros socorros no Hospital da Polícia Militar, em Vitória e foi encaminhado ao São Lucas, também no município. Ele passa bem.
O suspeito foi socorrido por uma viatura e encaminhado a um hospital de Vila Velha.

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