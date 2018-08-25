Policial militar é baleado em Vila Velha

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para verificar uma ocorrência de um homem que havia arrombado o portão da casa da ex-mulher. No local, ao tentar conter o homem, o suspeito conseguiu tomar a arma do policial e efetuou dois disparos. Uma bala atravessou o colete do militar e acabou atingindo a região do abdômen.