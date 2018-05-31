Policial é baleado durante assalto em Cariacica

Um policial militar de 25 anos foi baleado durante um assalto no bairro Aparecida, em Cariacica, por volta das 23 horas de quarta-feira (30).

Segundo informações da Polícia Militar, o PM estava na companhia da namorada de 21 anos em uma moto quando foi abordado por uma gangue.

O grupo formado por quatro criminosos estava armado e exigiu que o PM entregasse saisse da motocicleta e levantasse a camisa.

Com medo de ser identificado como militar e por estar em minoria, o PM correu e foi alvo de disparos. O militar foi atingido por um tiro na nádega e dois na perna direita. Ele revidou aos tiros, fazendo seis disparos contra o bando. Dois dos assaltantes fugiram na moto do militar e outros dois a pé.