Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Policial é baleado durante assalto em Cariacica

Segundo informações da Polícia Militar, o PM estava na companhia da namorada de 21 anos em uma moto quando foi abordado por uma gangue

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 13:18
Um policial militar de 25 anos foi baleado durante um assalto no bairro Aparecida, em Cariacica, por volta das 23 horas de quarta-feira (30).
Segundo informações da Polícia Militar, o PM estava na companhia da namorada de 21 anos em uma moto quando foi abordado por uma gangue.
O grupo formado por quatro criminosos estava armado e exigiu que o PM entregasse saisse da motocicleta e levantasse a camisa.
Com medo de ser identificado como militar e por estar em minoria, o PM correu e foi alvo de disparos. O militar foi atingido por um tiro na nádega e dois na perna direita. Ele revidou aos tiros, fazendo seis disparos contra o bando. Dois dos assaltantes fugiram na moto do militar e outros dois a pé.
A polícia não deu informações sobre a namorada do PM. Ele entrou em contato com o Ciodes e pediu reforço. O militar foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados