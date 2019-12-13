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Tentativa de assassinato

Policial civil é alvo de ataque e tem carro atingido por tiros no ES

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (12) no bairro São Conrado, em Cariacica. Ninguém foi preso. O policial estava com a família no veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 13:32

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 13:32

Rua da Coruja, em São Conrado, Cariacica, onde policial civil foi baleado Crédito: Isaac Ribeiro
Um policial civil de 34 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (12), no bairro São Conrado, em Cariacica,  Enquanto dirigia o veículo com a mulher e o irmão, teve o vidro do carro do lado do motorista atingido por dois tiros. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso. O caso foi registrado junto à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol-ES), esse foi o 4º caso de violência contra policiais civis nos últimos 20 dias na Grande Vitória. O policial, que não quis se identificar, disse que o crime aconteceu na Rua Coruja. Na hora, ele passava de carro com a família e contou que o atirador emparelhou o veículo com o dele pelo lado esquerdo e abaixou o vidro. 
Percebendo a situação de perigo, a vítima fechou os vidros do lado do motorista e acelerou. Antes que ele conseguisse avançar o carro, o bandido atirou contra ele. Dois tiros acertaram o vidro do carro bem ao lado do policial, mas ele não ficou ferido. A vítima contou que não sabe o que motivou o ataque e também que não sabe quem é o atirador.
Há três meses, ele passou por uma situação parecida: quando estava em Cariacica, na região de Campo Grande, também passou por uma tentativa de homicídio. No dia, ele conseguiu fugir e voltou ao bairro com a Polícia Militar, que conseguiu prender o suspeito. A vítima acredita que foi confundida com outra pessoa, porque o atirador não soube dizer o motivo do crime.

ATENTADOS CONTRA POLICIAIS

Segundo o Sindipol-ES, nos últimos 20 dias, foram quatro casos de violência contra policiais civis na Grande Vitória. Nenhuma morte, mas todos os casos relacionados a tentativas e assaltos. A abordagem normalmente é parecida: os criminosos abordam com a intenção de assaltar e, quando percebem que se trata de um policial, partem para o "tudo ou nada".
O sindicato acredita que o aumento esteja relacionado ao avanço da criminalidade, falta de efetivo e certeza da impunidade. Com esse levantamento, o sindicato pretende intensificar junto ao governo do Estado pedidos de investimentos, como reciclagem e atualização de treinamento para policiais antigos, por exemplo.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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