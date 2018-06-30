Policial atira em bandido e impede assalto a padaria em Vila Velha

Assalto em padaria de Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Um ladrão foi baleado e morto por um policial militar durante um assalto a uma padaria, por volta das 10h deste sábado (30), no bairro Jockey Itaparica, em Vila Velha.

Segundo relato de testemunhas, o criminoso, identificado como Daniel Moreira de Oliveira, 23 anos, chegou de bicicleta ao estabelecimento. "Ele parou com a bicicleta e ficou olhando uma pessoa entrar. Abaixou o boné e entrou. Eu entrei logo depois, vi ele apontando a arma para a moça do caixa", contou uma gestora de marketing.

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Logo, o militar que estava na fila do caixa reagiu. "Ele agiu bem rápido. Quando percebi os tiros, eu me joguei no chão e fui engatinhando para os fundos da padaria", lembrou a cliente.

O suspeito caiu no chão baleado. Uma viatura da Policia Militar chegou rapidamente e colocou o homem no veículo para levá-lo ao hospital, porém ele já chegou sem vida.