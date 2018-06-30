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Jockey Itaparica

Policial atira em bandido e impede assalto a padaria em Vila Velha

Cerca de 15 pessoas estavam na padaria no momento dos disparos, entre elas funcionários e clientes

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 14:15
Assalto em padaria de Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Um ladrão foi baleado e morto por um policial militar durante um assalto a uma padaria, por volta das 10h deste sábado (30), no bairro Jockey Itaparica, em Vila Velha.
Segundo relato de testemunhas, o criminoso, identificado como Daniel Moreira de Oliveira, 23 anos, chegou de bicicleta ao estabelecimento. "Ele parou com a bicicleta e ficou olhando uma pessoa entrar. Abaixou o boné e entrou. Eu entrei logo depois, vi ele apontando a arma para a moça do caixa", contou uma gestora de marketing.
8669 - Adalberto Cordeiro - Policial atira em bandido e impede assalto a padaria em Vila Velha - 1.05s - 30-06-18
Logo, o militar que estava na fila do caixa reagiu. "Ele agiu bem rápido. Quando percebi os tiros, eu me joguei no chão e fui engatinhando para os fundos da padaria", lembrou a cliente.
O suspeito caiu no chão baleado. Uma viatura da Policia Militar chegou rapidamente e colocou o homem no veículo para levá-lo ao hospital, porém ele já chegou sem vida.
No local, ficou o boné do suspeito e uma arma caseira, apreendida pela PM e entregue à Policia Civil. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas.

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