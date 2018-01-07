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Violência

Policiais são recebidos a tiros por bandidos, revidam e acertam um

Caso aconteceu em Flexal II, Cariacica. Quando viram os militares, os bandidos começaram a atirar e fugiram mas os policiais conseguiram prender um dos homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 16:03

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 16:03

Delegacia Regional de Cariacica, onde o caso envolvendo o grupo armado foi registrado Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta
Policiais militares foram recebidos a tiros durante a apuração de uma denúncia em Flexal II, Cariacica, e revidaram, baleando um dos homens armados. Vinicius Mariano Medeiros, de 25 anos, foi atingido na coxa. De acordo com a ocorrência registrada na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, ele estava com um revólver calibre 38 e foi um dos que atiraram contra os PMs.
A ação dos militares começou na parte da manhã. Após receberem denúncias anônimas de que homens estariam andando armados na região dos Becos do Fernandinho e São José, eles foram ao local para tentar localizar suspeitos.
Segundo os policiais, a área é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem, porém, não encontraram ninguém em atitude duvidosa, retornando à 3ª Companhia, baseada em Flexal.
Pouco tempo depois, novamente os PMs receberam informações e resolveram montar nova operação, retornando ao mesmo destino.
Ao chegarem ao Beco São José, os policiais avistaram um grupo de homens, sendo possível observar que dois deles estavam com pistolas e outros dois com revólveres.
Quando viram os militares, os bandidos começaram a atirar e fugiram. Os PMs revidaram os disparos contra o grupo. Vinicius acabou atingido e caiu no chão. Os outros conseguiram fugir. Segundo os PMs, Vinícius estava com um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e três intactas.
Ele foi socorrido e levado ao hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internado. O delegado de plantão da Delegacia Regional de Cariacica autuou Vinícius por tentativa de homicídio. Ele está preso, sob escolta policial, na unidade de saúde.
Nenhum outro suspeito foi preso ou localizado até o momento.

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