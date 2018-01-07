Policiais são recebidos a tiros por bandidos, revidam e acertam um

Delegacia Regional de Cariacica, onde o caso envolvendo o grupo armado foi registrado Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta

Policiais militares foram recebidos a tiros durante a apuração de uma denúncia em Flexal II, Cariacica, e revidaram, baleando um dos homens armados. Vinicius Mariano Medeiros, de 25 anos, foi atingido na coxa. De acordo com a ocorrência registrada na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, ele estava com um revólver calibre 38 e foi um dos que atiraram contra os PMs.

A ação dos militares começou na parte da manhã. Após receberem denúncias anônimas de que homens estariam andando armados na região dos Becos do Fernandinho e São José, eles foram ao local para tentar localizar suspeitos.

Segundo os policiais, a área é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem, porém, não encontraram ninguém em atitude duvidosa, retornando à 3ª Companhia, baseada em Flexal.

Pouco tempo depois, novamente os PMs receberam informações e resolveram montar nova operação, retornando ao mesmo destino.

Ao chegarem ao Beco São José, os policiais avistaram um grupo de homens, sendo possível observar que dois deles estavam com pistolas e outros dois com revólveres.

Quando viram os militares, os bandidos começaram a atirar e fugiram. Os PMs revidaram os disparos contra o grupo. Vinicius acabou atingido e caiu no chão. Os outros conseguiram fugir. Segundo os PMs, Vinícius estava com um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e três intactas.

Ele foi socorrido e levado ao hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internado. O delegado de plantão da Delegacia Regional de Cariacica autuou Vinícius por tentativa de homicídio. Ele está preso, sob escolta policial, na unidade de saúde.