Policiais são recebidos a tiros após confronto entre bandidos na Serra

Tiroteio em Central Carapina Crédito: Internauta/Gazeta Online

Central Carapina, na Serra, deixou um jovem, 21, baleado com três tiros na noite desta sexta-feira (2). Uma troca de tiros entre bandidos no bairro, na, deixou um jovem, 21, baleado com três tiros na noite desta sexta-feira (2).

Segundo a Policia Militar, os militares foram chamados por conta da troca de tiros entre bandidos e quando chegaram no local, foram recebidos a tiros.

A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Até agora ninguém foi preso.