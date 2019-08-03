Policiais são recebidos a tiros após confronto entre bandidos na Serra

Uma troca de tiros entre bandidos no bairro Central Carapina, na Serra, deixou um jovem, 21, baleado com três tiros na noite desta sexta-feira (2).
Segundo a Policia Militar, os militares foram chamados por conta da troca de tiros entre bandidos e quando chegaram no local, foram recebidos a tiros.
A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Até agora ninguém foi preso.
A Polícia reforça que as denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 e que não é preciso se identificar.