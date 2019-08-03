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Central Carapina

Policiais são recebidos a tiros após confronto entre bandidos na Serra

O tiroteio ocorreu na noite desta sexta-feira (2) na Serra

Publicado em 03 de Agosto de 2019 às 16:08

Publicado em 

03 ago 2019 às 16:08
Tiroteio em Central Carapina Crédito: Internauta/Gazeta Online
Uma troca de tiros entre bandidos no bairro Central Carapina, na Serra, deixou um jovem, 21, baleado com três tiros na noite desta sexta-feira (2).
Segundo a Policia Militar, os militares foram chamados por conta da troca de tiros entre bandidos e quando chegaram no local, foram recebidos a tiros.
A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Até agora ninguém foi preso.
A Polícia reforça que as denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 e que não é preciso se identificar.

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