Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Greve da PM

Policiais são advertidos por uso de celular em audiência da greve da PM

'Não vou pegar os celulares, porque acredito que estou lidando com homens que sabem reconhecer autoridade', declarou a juíza

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 13:29
Capitão Assumção postou foto em rede social no Fórum Criminal de Vitória Crédito: Reprodução/Facebook
O capitão da reserva da Polícia Militar, Lucínio Castelo de Assumção, é o primeiro a depor na audiência que ouve réus acusados de participação na greve da Polícia Militar em 2017. Pouco antes, no entanto, ele fez uma selfie e postou nas redes sociais. Logo após isso, a juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, chamou a atenção para que nenhum réu utilizasse o celular na audiência. 
A juíza não viu a situação e afirmou que ficou sabendo pela imprensa. O colunista Leonel Ximenes publicou em sua coluna no Gazeta Online que, pouco antes do intervalo para o lanche nesta quinta-feira (17), os PMs réus fizeram uma discreta selfie em torno do Capitão Assumção, em pleno salão do júri. No mesmo dia, ele também postou uma foto dele sozinho na audiência em suas redes sociais. 
Os promotores do Ministério Público Estadual (MP-ES) tinham feito um pedido para que a juíza recolhesse os celulares dos réus, mas ela indeferiu pedindo que os PMs fizessem bom uso do celular.
Com a situação desta sexta, a juíza chamou a atenção e falou que não recolheria os celulares, mas que os aparelhos deveriam ser utilizados apenas do lado de fora, no momento do intervalo. Não vou pegar os celulares, porque acredito que estou lidando com homens que sabem reconhecer autoridade, declarou a juíza no início da audiência.
Capitão Assumção tem postado fotos em vários perfis que tem nas redes sociais. No momento em que a juíza chamou a atenção o advogado dele, Victor Abreu, pediu desculpas e a audiência seguiu. 
INTERROGATÓRIOS
Com o início do depoimento de Capitão Assumção, foi pedido para que os demais réus ficassem do lado de fora da sala. Cada um será interrogado individualmente na presença dos promotores e dos advogados de defesa. Além de Assumção, mais nove réus terão oportunidade de falar nesta sexta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados