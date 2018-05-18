Policiais são advertidos por uso de celular em audiência da greve da PM

Capitão Assumção postou foto em rede social no Fórum Criminal de Vitória Crédito: Reprodução/Facebook

O capitão da reserva da Polícia Militar, Lucínio Castelo de Assumção, é o primeiro a depor na audiência que ouve réus acusados de participação na greve da Polícia Militar em 2017. Pouco antes, no entanto, ele fez uma selfie e postou nas redes sociais. Logo após isso, a juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, chamou a atenção para que nenhum réu utilizasse o celular na audiência.

A juíza não viu a situação e afirmou que ficou sabendo pela imprensa. O colunista Leonel Ximenes publicou em sua coluna no Gazeta Online que, pouco antes do intervalo para o lanche nesta quinta-feira (17), os PMs réus fizeram uma discreta selfie em torno do Capitão Assumção, em pleno salão do júri. No mesmo dia, ele também postou uma foto dele sozinho na audiência em suas redes sociais.

Os promotores do Ministério Público Estadual (MP-ES) tinham feito um pedido para que a juíza recolhesse os celulares dos réus, mas ela indeferiu pedindo que os PMs fizessem bom uso do celular.

Com a situação desta sexta, a juíza chamou a atenção e falou que não recolheria os celulares, mas que os aparelhos deveriam ser utilizados apenas do lado de fora, no momento do intervalo. Não vou pegar os celulares, porque acredito que estou lidando com homens que sabem reconhecer autoridade, declarou a juíza no início da audiência.

Capitão Assumção tem postado fotos em vários perfis que tem nas redes sociais. No momento em que a juíza chamou a atenção o advogado dele, Victor Abreu, pediu desculpas e a audiência seguiu.

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