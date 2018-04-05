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Porto Novo e Presidente Médici

Policiais ocupam bairros e fuzil é apreendido em Cariacica

Inicialmente, a informação era de que se tratava de um fuzil. Porém, horas depois, a PM informou que se tratava de uma arma airsoft

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 02:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 02:03
PM apreendeu airsoft em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A zona de conflito em Porto Novo e Presidente Médici, em Cariacica, ganhou reforço pesado no patrulhamento ostensivo. No início da noite de quarta-feira (4), por volta das 20h, os policiais militares apreenderam uma arma airsoft na região.
Inicialmente, a informação era de que se tratava de um fuzil. Porém, horas depois, a PM informou que se tratava de uma arma airsoft adaptada para fazer disparos com munição calibre 380.
Durante a tarde, cinco viaturas do patrulhamento de rotina e três da Força Tática circulavam pelos bairros. Um dos veículos da PM chegou a ser deslocada para acompanhar o enterro da estudante Karolaine do Rosário Mattos, 18, morta ao ser atingida por uma bala perdida.
O trabalho da PM na área foi intensificado e não temos previsão para voltar ao efetivo padrão, observou o tenente Felipe, da 3ª Companhia do 7º Batalhão.
Desde segunda-feira (2), as ações da PM levaram a apreensão de um carregador de pistola, quatro motos e drogas, como crack e cocaína.
MORADORES
Pelo segundo dia consecutivo, a rotina dos moradores foi alterada. Creches e escolas estão fechados desde segunda.
Por medo, motoristas de ônibus não circularam dentro dos bairros no horário de pico, entre 6h e 8h. Para usar o transporte coletivo, passageiros que moram nos bairros precisavam andar mais de 30 minutos. Os coletivos só voltaram a circular mais tarde, alguns deles sob escolta de viaturas da PM.
Teve quem passasse muito tempo no ponto de ônibus, sem saber que os coletivos não estavam circulando. Foi o caso da copeira hospitalar Cirlene de Lima Machado, que passou mais de hora com a neta de 1 mês na fila, que estava com febre.
Cansa, ficar aqui em pé, não tem nem lugar de sentar nesse ponto de ônibus aqui. É um desrespeito. Não estão nem aí para a comunidade. Poxa, até agora não passar nenhum ônibus. A gente fica revoltada. Claro que fica, desabafou a copeira.
Sem ônibus, professores não conseguiram chegar no trabalho e as aulas foram canceladas mais uma vez nas comunidades. Pais deram de cara com os portões fechados.
Um morador do bairro, que não quis se identificar, mas é pai de um aluno de 10 anos, disse que não sabe quando as aulas vão voltar.
A Prefeitura de Cariacica informou que as escolas voltarão a funcionar assim que os coletivos da região estiverem circulando. Na quarta (4), o comércio voltou a abrir as portas.

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