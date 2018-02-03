Policiais militares pedem anistia e descartam nova greve no ES

Assembléia da Associação de Cabos e Soldados da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros | AG

A gente não tem previsão nenhuma de movimento este ano. A fala é do presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado (ACSES), sargento Renato Martins. Em assembleia realizada neste sábado (03), em Jardim Camburi, Vitória, data que marcou um ano da greve da PM em 2017, os cerca de 80 militares presentes tomaram conhecimento do que será proposto ao Governo do Estado.

Além de garantir que não há intenção de realizar nenhum tipo de novo movimento, o presidente da entidade disse que um dos principais objetivos é garantir a anistia dos policiais, tanto os que respondem a processos, quanto os que já foram excluídos.

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As outras pautas que serão encaminhadas ao Governo para avaliação são: o reajuste salarial, a regulamentação da carga horária dos militares, o instituição do código de ética, em substituição ao Regimento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME), a revisão da Lei de Promoção e a implantação do projeto de valorização de soldados.

Esses foram considerados os pontos mais importantes para os praças no momento. No caso da remuneração, o sargento Renato ressalta que já são três anos sem reajuste.

Não recebemos sequer a inflação. Vamos pedir a reposição desses três anos e mais 50% adicionado a este valor, afirmou Martins.

Além disso, a regulamentação da carga horária é outro ponto bastante almejado pela categoria. O cabo Wagner Guimarães, diretor da Associação, criticou o esquema atual de escalas da corporação.

Tem policial que chega a trabalhar 72h em uma semana. Não recebe adicional de hora extra e às vezes sai do serviço 0h e já pega outra escala 6h da manhã do dia seguinte. Não existem regras, garantiu.

O sargento Renato ainda criticou a recém-implantada Lei de Promoção da PM. A medida, que ele apelidou de lei da mordaça, está deixando os policiais com medo de trabalhar.

A nova lei trouxe uma carga de valorização de comportamento desproporcional. O militar que fez cinco anos em um curso de graduação ganha um ponto de título. Se tomar punição leve, ele perde isso. É uma lei que amedronta o policial, não deixa ele trabalhar. Ele vai para a rua pensando em não se enrolar. Não vai pensando no trabalho, ressaltou.

Ainda de acordo com o presidente da ACS, o objetivo, daqui para frente, é mostrar à população que a Polícia Militar precisa ser valorizada e cobrar diálogo por parte do Governo.

"Vamos continuar nos comunicando com a população capixaba, mostrando nossas dificuldades e necessidades. É uma conexão. A gente está fazendo um pacto e precisamos que eles conheçam nossa realidade. Não vamos deixar nada embaixo do tapete", concluiu o sargento Renato.

O QUE OS PMs VÃO PROPOR AO GOVERNO DO ESTADO

1 - Anistia administrativa - Os policiais militares que estão sendo processados, ou que já foram expulsos por conta da participação no movimento grevista do ano passado, seriam perdoados e retornariam aos seus cargos.

2 - Reajuste salarial - Os militares querem a reposição da inflação dos últimos três anos que, segundo eles, não foram pagos, além de 50% a mais em cima desse reajuste.

3 - Regulamentação de carga horária - O trabalho policial teria limite de horas semanais trabalhadas, além de intervalo de 12h entre uma escala e outra, além do recebimento de hora extra e adicional noturno.

4 - Implantação do código de ética em substituição ao Regimento Disciplinar do Militar Estadual (RDME) - As punições aos militares seriam mais objetivas e a prisão administrativa extinta.

5 - Projeto de Valorização de Soldados - O soldado passaria a receber aumento salarial de acordo com o tempo de carreira. Após três anos na função, R$ 300,00 de aumento e, após mais três anos, mais R$ 300,00 de aumento.