Policiais encontram caixas de joias em gruta na Piedade

Policiais militares encontraram caixas de joias em uma gruta entre os morros da Piedade e Fonte Grande, em Vitória, na noite desta quarta-feira (13) enquanto realizavam ronda no local. Segundo o capitão Carvalho, da Primeira Companhia da PM,

"Esse materialfoi encontrado em uma gruta a aproximadamente 500 metros de distancia da quadra da Piedade. As caixas foram abandonadas e não podemos dizer com precisão, mas é possivelmente produto de um roubo a uma joalheria na região do Parque Moscoso que aconteceu há pouco tempo. Encontramos apenas as caixas e não há informações sobre as joias.", afirma o Capitão.

Além disso, o policial afirma que os objetos não possuem etiqueta que poderia confirmar ou não se o material é proveniente do roubo em questão, por isso não colabora para investigações e foram deixados no local.

A equipe de reportagem da Rádio CBN esteve no morro da Piedade na manhã desta quinta-feira (14) e as informações são de que a Polícia Militar permanece no local. Em conversa com uma moradora, ela afirma que ainda há famílias, como medo, juntando os pertences para sair do local, mas também diz que a situação está "voltando ao normal na medida do possível".