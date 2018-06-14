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Patrulhamento

Policiais encontram caixas de joias em gruta na Piedade

As caixas, como explica o capitão Carvalho, da Polícia Militar, podem ser resquícios de um roubo que aconteceu a uma joalheria no início do ano

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 13:45
Patrulha da Polícia Militar encontra caixas de jóias que podem ser parte de roubo, no Morro da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram
Policiais militares encontraram caixas de joias em uma gruta entre os morros da Piedade e Fonte Grande, em Vitória, na noite desta quarta-feira (13) enquanto realizavam ronda no local. Segundo o capitão Carvalho, da Primeira Companhia da PM, os objetos podem ser produto de roubo a uma joalheria que aconteceu em janeiro deste ano no Centro de Vitória.
"Esse material (veja vídeo abaixo) foi encontrado em uma gruta a aproximadamente 500 metros de distancia da quadra da Piedade. As caixas foram abandonadas e não podemos dizer com precisão, mas é possivelmente produto de um roubo a uma joalheria na região do Parque Moscoso que aconteceu há pouco tempo. Encontramos apenas as caixas e não há informações sobre as joias. Os acusados pelo roubo foram presos na época", afirma o Capitão.
> Piedade: até a Igreja fecha e sai do morro
> A família do crime que impõe medo no morro
Além disso, o policial afirma que os objetos não possuem etiqueta que poderia confirmar ou não se o material é proveniente do roubo em questão, por isso não colabora para investigações e foram deixados no local.
FAMÍLIAS AINDA SE MUDAM DA PIEDADE
Moradores do Morro da Piedade continuam saindo da região devido a violência, mesmo com patrulhas da PM Crédito: Eduardo Dias
A equipe de reportagem da Rádio CBN esteve no morro da Piedade na manhã desta quinta-feira (14) e as informações são de que a Polícia Militar permanece no local. Em conversa com uma moradora, ela afirma que ainda há famílias, como medo, juntando os pertences para sair do local, mas também diz que a situação está "voltando ao normal na medida do possível".
As duas escolas e a creche da comunidade seguem funcionando.
Policiais encontram caixa de joias em gruta na Piedade
 

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