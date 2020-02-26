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Durante enterro

Policiais do ES vão para Minas Gerais homenagear PM que morreu em Viana

Policiais capixabas prestaram uma última homenagem ao soldado André Miranda, que morreu ao colidir uma Honda CB 650F contra a coluna de uma casa, em Viana. Emocionados, eles fizeram a guarda fúnebre do caixão da vítima

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 18:47
Policiais do ES vão para Minas Gerais homenagear PM que morreu em Viana Crédito: Reprodução
Policiais capixabas saíram do Espírito Santo nesta quarta-feira (26) para prestar uma última homenagem ao soldado André Matos de Miranda Almeida, de 24 anos, que morreu ao colidir uma Honda CB 650F contra a coluna de uma casa, no bairro Vila Bethânia, em Viana,  na noite de segunda-feira (25). Emocionados, eles fizeram a guarda fúnebre do caixão da vítima.
O cabo Wladimir, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, mesmo local de onde André Miranda era lotado, contou que a corporação está em luto. Além do soldado, outros dois policiais militares morreram durante acidentes neste carnaval. 
"Essa homenagem feita no enterro, em Lagoinha, Minas Gerais, é chamada guarda fúnebre. Como pode-se ver no vídeo, os policiais fazem disparos para o chão, usando munição de festim, que não possui projétil.  O soldado Miranda era um excelente profissional,  muito tranquilo, que cumpria seu dever com dedicação. Foi muito impactante para nós perdermos três colegas de farda, além de esposa e filho de um deles, em acidentes. Nunca vi um carnaval com tantas perdas na categoria", lamentou. 
Testemunhas informaram para a TV Gazeta que o policial estava na frente da casa de um amigo, viu que a moto apresentava problemas e decidiu dar um arranque para testá-la. Com isso acabou batendo em uma coluna de uma casa e depois em um poste, onde a cabeça foi atingida. Ele chegou a ser socorrido consciente, reclamando de dores no braço.
André foi socorrido em um carro particular por um amigo policial e levado até o Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, em Viana. Ele chegou à unidade de socorro com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. 

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