Policiais do ES vão para Minas Gerais homenagear PM que morreu em Viana Crédito: Reprodução

Policiais capixabas saíram do Espírito Santo nesta quarta-feira (26) para prestar uma última homenagem ao soldado André Matos de Miranda Almeida, de 24 anos, que morreu ao colidir uma Honda CB 650F contra a coluna de uma casa, no bairro Vila Bethânia, em Viana , na noite de segunda-feira (25). Emocionados, eles fizeram a guarda fúnebre do caixão da vítima.

O cabo Wladimir, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, mesmo local de onde André Miranda era lotado, contou que a corporação está em luto. Além do soldado, outros dois policiais militares morreram durante acidentes neste carnaval.

"Essa homenagem feita no enterro, em Lagoinha, Minas Gerais, é chamada guarda fúnebre. Como pode-se ver no vídeo, os policiais fazem disparos para o chão, usando munição de festim, que não possui projétil. O soldado Miranda era um excelente profissional, muito tranquilo, que cumpria seu dever com dedicação. Foi muito impactante para nós perdermos três colegas de farda, além de esposa e filho de um deles, em acidentes. Nunca vi um carnaval com tantas perdas na categoria", lamentou.

Testemunhas informaram para a TV Gazeta que o policial estava na frente da casa de um amigo, viu que a moto apresentava problemas e decidiu dar um arranque para testá-la. Com isso acabou batendo em uma coluna de uma casa e depois em um poste, onde a cabeça foi atingida. Ele chegou a ser socorrido consciente, reclamando de dores no braço.