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Operação Cronos

Policiais civis fazem operação para prender autores de feminicídio no ES

Agentes cumprem mandados em todo o país desde o início da manhã desta sexta-feira (24)

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 14:58
Policiais civis fazem operação para prender autores de feminicídio Crédito: Reprodução/Pixabay
Mais de 2 mil policiais civis de todo o país cumprem, desde o começo da manhã desta sexta-feira (24), mandados de prisão de autores de homicídios e feminicídios (tentados e consumados). Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a operação no Estado é coordenada pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), com participação de todas as unidades da Especializada da Superintendência de Polícia Especializada (SPE); Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (SPIC) e as Superintendências do interior.
Ainda segundo a Polícia Civil, o balanço da operação no Estado será divulgado pelo Delegado Geral, Guilherme Daré, ao término da ação.
A OPERAÇÃO
A Operação Cronos tem o apoio do Ministério da Segurança Pública e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícias Civis. Ela foi definida em julho, durante reunião com o ministro da Raul Jungmann.
De acordo com o ministério, em alguns estados a operação também vai cumprir mandos de prisões de pessoas que descumpriram medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
O nome da operação, Cronos, é uma referência à supressão do tempo de vida da vítima, reduzido pelo autor do crime. Ao mesmo tempo, com a prisão dos autores de homicídio e feminicídio, espera-se o impedimento da prática de novos crimes.
Com informações da Agência Brasil

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