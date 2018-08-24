Policiais civis fazem operação para prender autores de feminicídio no ES

Policiais civis fazem operação para prender autores de feminicídio Crédito: Reprodução/Pixabay

Mais de 2 mil policiais civis de todo o país cumprem, desde o começo da manhã desta sexta-feira (24), mandados de prisão de autores de homicídios e feminicídios (tentados e consumados). Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a operação no Estado é coordenada pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), com participação de todas as unidades da Especializada da Superintendência de Polícia Especializada (SPE); Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (SPIC) e as Superintendências do interior.

Ainda segundo a Polícia Civil, o balanço da operação no Estado será divulgado pelo Delegado Geral, Guilherme Daré, ao término da ação.

A OPERAÇÃO

A Operação Cronos tem o apoio do Ministério da Segurança Pública e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícias Civis. Ela foi definida em julho, durante reunião com o ministro da Raul Jungmann.

De acordo com o ministério, em alguns estados a operação também vai cumprir mandos de prisões de pessoas que descumpriram medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

O nome da operação, Cronos, é uma referência à supressão do tempo de vida da vítima, reduzido pelo autor do crime. Ao mesmo tempo, com a prisão dos autores de homicídio e feminicídio, espera-se o impedimento da prática de novos crimes.