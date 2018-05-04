Polícia refaz passos de casal de pastores antes e depois do incêndio

Peritos da Polícia Civil participaram de reunião com o delegado do caso Crédito: Samira Ferreira

A Polícia Civil recolheu na tarde desta sexta-feira (4) mais imagens de câmeras de videomonitoramento como parte da investigação do incêndio que matou os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, em Linhares. Segundo fontes ouvidas pela reportagem do Gazeta Online, o objetivo é acompanhar a movimentação do pastor George Alves e da esposa dele nos dias anteriores e nos dias seguintes à tragédia.

Foram recolhidas, por exemplo, imagens de câmeras do entorno das casas de familiares onde o casal se hospedou depois do incêndio, assim como do circuito de videomonitoramento de dois hotéis onde eles estiveram.

Segundo a fonte ouvida pela reportagem, a polícia quer saber onde eles estiveram e com quem se encontraram nesses dois períodos.

REUNIÃO

Uma reunião conduzida pelo delegado Romel Pio de Abreu Júnior reuniu peritos da Polícia Civil, delegados e militares do Corpo de Bombeiros que trabalharam na coleta de provas na casa onde aconteceu a tragédia no Centro de Linhares. O encontro, na manhã desta sexta, durou cerca de duas horas e serviu para definir os prazos para a apresentação dos laudos periciais.

Ao final da reunião, Romel afirmou à reportagem do Gazeta Online que o encontro na 16ª Delegacia Regional de Linhares foi para avaliar o que se já tem até o momento em termos de investigação e decidir como a Polícia Civil vai prosseguir.

Participaram da reunião o comandante do Corpo de Bombeiros de Linhares, coronel Ferrari, outros três bombeiros, o delegado André Jaretta, a titular da Delegacia da Mulher de Linhares, Suzana Duarte Garcia, e o chefe do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, Wanderson Lugão.

PERÍCIA PARTICULAR