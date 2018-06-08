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Que azar

Polícia recupera moto roubada, mas veículo é furtado em pátio no ES

Moto recuperada estava no pátio da Delegacia de Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado; quando proprietário foi buscá-la, a moto havia sido roubada novamente

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 18:23
A moto foi furtada no pátio da Delegacia de Santa Leopoldina Crédito: Internauta
Em menos de 30 dias, um capixaba teve a moto furtada duas vezes. Não bastasse o azar de ter a casa invadida e o veículo levado por ladrões, a motocicleta foi recuperada pela polícia, mas foi furtada pela segunda vez nesta sexta-feira (08). Desta vez, o crime aconteceu dentro do pátio da Delegacia de Polícia Civil de Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo.
Rubeci Loureiro Lopes, de 39 anos, conta que a casa dele foi invadida por bandidos no dia 12 de maio. Os criminosos pularam o muro para ter acesso à garagem e fugiram com a moto e outros pertences da família. O veículo, uma CG 125 Fan, de cor preta foi encontrada na última semana.
Segundo a vítima, não há segurança no local Crédito: Internauta
"Entraram na minha casa, pularam o muro para entrar na garagem e depois abriram o portão por dentro e fugiram com a moto. A polícia recuperou em Santa Leopoldina e levou para a delegacia. Entraram em contato comigo semana passada para avisar e pediram que eu fosse lá reconhecer o veículo", contou.
Na esperança de recuperar o veículo, na quinta-feira (7), Rubeci foi até a delegacia. Ele levou o boletim de ocorrência e a documentação da motocicleta, mas o delegado não liberou o veículo, pois faltava reconhecer firma de uma assinatura, já que a motocicleta estava no nome de um primo. Nesta sexta (8), com todos os documentos corretos, ele voltou ao local, mas o veículo não estava mais lá.
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"Fui lá, reconheci a moto, levei os documentos tudo, mas faltava reconhecer firma de uma assinatura e o delegado não deixou eu sair de lá com ela. Vim para Vitória, resolvi tudo, e hoje quando voltei lá a moto tinha sido roubada de novo. Minha moto foi roubada dentro do pátio da delegacia. É brincadeira um negócio desses", disse indignado.
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Ainda segundo a vítima, essa não é a primeira vez que um veículo é roubado no local. "A delegacia não tem portão, é tudo aberto, não tem nada que impeça o ladrão de roubar. Os policias me falaram que já tinham roubado outras três motos lá. A minha é a quarta".   
OUTRO LADO
Procurada pela reportagem para comentar o caso, a Polícia Civil informou que está em diligências para recuperar a moto e, por motivo de segurança, informações sobre investigações, recuperação de veículos e demais, são passadas apenas para os proprietários, na delegacia.
A polícia reforçou que denúncias que colaborem como trabalho de investigação podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.

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