Polícia recupera carro roubado e veículo é furtado na rua da delegacia

Carro foi furtado em frente de delegacia Crédito: Arquivo Pessoal

O empresário Calebe Magnago da Silva, de 36 anos, teve o carro, um Chevrolet Onix, furtado em frente à área administrativa da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), em Ilha de Santa Maria, em Vitória, na tarde da última quinta-feira.

Segundo o empresário, a empresa onde ele trabalha, em Nova Carapina, na Serra, foi arrombada na última quarta-feira, dia 20. Além de objetos de trabalho, os criminosos levaram o veículo. Ele disse que, um dia após o furto, recebeu uma ligação da polícia informando que o carro tinha sido recuperado na Enseada do Suá, em Vitória, e que o veículo estava na 1ª Delegacia Regional de Vitória.

O empresário foi até o local e buscou o veículo. Antes de sair com o carro, foi orientado na delegacia a comparecer no setor de liberação da delegacia. Calebe foi dirigindo o próprio carro que tinha acabado de recuperar e estacionou em frente à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Após prestar depoimento por cerca de 45 minutos, ao sair do local, percebeu que o veículo não estava mais onde ele havia estacionado.

Até entrei em contato com a prefeitura pra ver se a guarda tinha guinchado meu carro, mas eles disseram que não. Foi quando e percebi que tinha sido roubado de novo, desabafou. Calebe registrou ocorrência na DFRV relatando o novo roubo.

Em nota, a Polícia Civil informou que está em diligências para recuperar o veículo e, por motivos de segurança, informações sobre as investigações são passadas apenas aos proprietários, na delegacia.

OUTRO CASO

A moto foi furtada no pátio da Delegacia de Santa Leopoldina Crédito: Internauta

No mês de junho, um capixaba teve a moto furtada duas vezes. Não bastasse o azar de ter a casa invadida e o veículo levado por ladrões, a motocicleta foi recuperada pela polícia, mas foi furtada pela segunda vez, no dia 8. Desta vez, o crime aconteceu dentro do pátio da Delegacia de Polícia Civil de Santa Leopoldina, na região Serrana do Espírito Santo.

Rubeci Loureiro Lopes, de 39 anos, contou que a casa dele foi invadida por bandidos no dia 12 de maio. Os criminosos pularam o muro para ter acesso à garagem e fugiram com a moto e outros pertences da família. O veículo, uma CG 125 Fan, de cor preta foi encontrada.

"Entraram na minha casa, pularam o muro para entrar na garagem e depois abriram o portão por dentro e fugiram com a moto. A polícia recuperou em Santa Leopoldina e levou para a delegacia. Entraram em contato comigo semana passada para avisar e pediram que eu fosse lá reconhecer o veículo", contou.