Polícia procura suspeitos de matar homem com faca no Centro de Vitória

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (07) imagens que mostram os dois suspeitos de terem esfaqueado Waltecio Rodrigues de Oliveira na Avenida Princesa Isabel, em Vitória, na manhã do dia 1 de novembro.
O crime foi motivado, segundo aponta a investigação, por suspeitas de roubo. A vítima teria assaltado uma mulher na região e levado a bolsa dela. Indignados, dois homens o perseguiram e desferiram golpes de faca no tórax da vítima. Waltecio morreu no local.
A identidade dos criminosos ainda é desconhecida. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) apura o caso e pede a população que, caso tenha informações que auxiliem na identificação dos suspeitos, entre em contato por meio do disque 181. O anonimato é garantido.