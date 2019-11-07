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Criminalidade

Polícia procura suspeitos de matar homem com faca no Centro de Vitória

Waltecio Rodrigues de Oliveira morreu na Avenida Princesa Isabel no dia 1 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 19:13

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 19:13

Homens suspeitos de terem matado Waltecio Rodrigues de Oliveira em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (07) imagens que mostram os dois suspeitos de terem esfaqueado Waltecio Rodrigues de Oliveira na Avenida Princesa Isabel, em Vitória, na manhã do dia 1 de novembro.
O crime foi motivado, segundo aponta a investigação, por suspeitas de roubo. A vítima teria assaltado uma mulher na região e levado a bolsa dela. Indignados, dois homens o perseguiram e desferiram golpes de faca no tórax da vítima. Waltecio morreu no local.

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A identidade dos criminosos ainda é desconhecida. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) apura o caso e pede a população que, caso tenha informações que auxiliem na identificação dos suspeitos, entre em contato por meio do disque 181. O anonimato é garantido.

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