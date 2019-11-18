Polícia procura suspeitos de invadir e roubar cartório em Vila Velha

Homens que invadiram cartório em Vila Velha foram flagrados pelas câmeras de monitoramento. Eles estão sendo procurados pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil está à procura de dois homens que invadiram um cartório em Vila Velha e fugiram levando eletrônicos e celulares. O crime aconteceu na madrugada do dia 31 de outubro, no bairro Riviera da Barra. Câmeras de monitoramento do local flagraram a ação dos suspeitos. As imagens estão sendo divulgadas para auxiliar o trabalho da polícia. Qualquer denúncia pode ser feita anonimamente pelo 181.

No vídeo acima, é possível ver o momento em que a dupla entra no local, às 3h54. Eles percebem a presença de câmeras e tentam tampar as lentes com as mãos. Logo depois, é possível ver eles andando pelas salas do cartório.

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Os dois homens usavam calça, camisa e boné, são altos, magros e têm cavanhaque. Eles furtaram aparelhos eletrônicos, como notebook e celular. O crime só foi descoberto quando os funcionários chegaram para trabalhar, pela manhã.

Nós rastreamos o celular furtado e conseguimos recuperá-lo. No entanto, ainda não localizamos os autores do furto nem o restante dos equipamentos. Estamos divulgando as imagens para que a população, identificando os dois suspeitos, possa contribuir com a investigação, afirmou o delegado Wilis Soares, responsável pelo caso.