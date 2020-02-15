Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chefe do tráfico

Polícia prende um dos 10 bandidos mais procurados do ES

Jaderson Barbosa Alves, conhecido como Mala Velha, foi pego com 125 pinos de cocaína no morro São Benedito, em Vitória. Ele é suspeito de fazer parte da facção que comanda o tráfico de drogas na região do Bairro da Penha.

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 13:57
Após ser preso, Jaderson foi levado para o DPJ de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Foi preso na noite desta sexta-feira (14) um dos 10 bandidos mais procurados do Espírito Santo, segundo informou a Polícia Militar. Jaderson Barbosa Alves, conhecido como Mala Velha, foi pego com 125 pinos de cocaína no morro São Benedito, em Vitória. Ele é apontado como um dos líderes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que domina a região do Bairro da Penha
No registro da ocorrência consta que as equipes da Polícia Militar faziam um patrulhamento a pé pela região quando avistaram indivíduos com armas de fogo, mochilas e sacolas. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir e foram perseguidos pelos policiais.
Jaderson Barbosa Alves, o Mala Velha, foi detido com pinos de cocaína em São Benedito, Vitória Crédito: Divulgação Polícia Civil

Veja Também

Ataques em Vitória: "Segunda-feira será um dia normal", diz secretário

Bandeira de luto é hasteada no mirante do bairro da Penha, em Vitória

"Padrão terrorista", diz comandante da PM sobre ataques em Vitória

Ao tentar entrar em uma casa, Jaderson foi pego. Segundo a PM, além dos pinos de cocaína, ele também estava com três papéis contendo mensagens que, provavelmente, seriam de bandidos presos no Estado. O conteúdo das mensagens não foi divulgado.
De acordo com os policiais, logo após a prisão de Mala Velha, os traficantes do local dispararam muitos tiros. Porém, não houve confronto com os policiais e ninguém se feriu. A Polícia informou que Jaderson Barbosa Alves tem três mandados de prisão em aberto, mas não especificou as condenações. Após ser preso ele foi enviado para o DPJ de Vitória.

Veja Também

Entenda o que está por trás dos ataques criminosos em Vitória

No boletim não é apresentada relação entre o preso e os ataques que aconteceram na manhã desta sexta-feira em Vitória.
Contudo, Mala Velha é um dos suspeitos de participar do ataque a uma praça no morro do Moscoso, em Vitória, que deixou três mortos e dois feridos. O caso aconteceu em janeiro do ano passado. Na ocasião, a polícia afirmou que Jaderson tinha estreita ligação com o tráfico de drogas e ocupa posição de liderança na organização criminosa sediada no bairro da Penha, o PCV.  
De acordo com a polícia, o PCV é liderado por Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, que está preso na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana, desde 2013.  Jaderosn é apontado como um dos líderes "soltos" da facção. Em outubro, a polícia já havia feito uma operação na região do bairro da penha para tentar prendê-lo, sem sucesso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados