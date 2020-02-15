Polícia prende um dos 10 bandidos mais procurados do ES

Após ser preso, Jaderson foi levado para o DPJ de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo

No registro da ocorrência consta que as equipes da Polícia Militar faziam um patrulhamento a pé pela região quando avistaram indivíduos com armas de fogo, mochilas e sacolas. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir e foram perseguidos pelos policiais.

Jaderson Barbosa Alves, o Mala Velha, foi detido com pinos de cocaína em São Benedito, Vitória Crédito: Divulgação Polícia Civil

Ao tentar entrar em uma casa, Jaderson foi pego. Segundo a PM, além dos pinos de cocaína, ele também estava com três papéis contendo mensagens que, provavelmente, seriam de bandidos presos no Estado. O conteúdo das mensagens não foi divulgado.

De acordo com os policiais, logo após a prisão de Mala Velha, os traficantes do local dispararam muitos tiros. Porém, não houve confronto com os policiais e ninguém se feriu. A Polícia informou que Jaderson Barbosa Alves tem três mandados de prisão em aberto, mas não especificou as condenações. Após ser preso ele foi enviado para o DPJ de Vitória.