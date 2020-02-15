Polícia prende um dos 10 bandidos mais procurados do ES

Foi preso na noite desta sexta-feira (14) um dos 10 bandidos mais procurados do Espírito Santo, segundo informou a Polícia Militar. Jaderson Barbosa Alves, conhecido como Mala Velha, foi pego com 125 pinos de cocaína no morro São Benedito, em Vitória. Ele é apontado como um dos líderes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que domina a região do Bairro da Penha.
No registro da ocorrência consta que as equipes da Polícia Militar faziam um patrulhamento a pé pela região quando avistaram indivíduos com armas de fogo, mochilas e sacolas. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir e foram perseguidos pelos policiais.
Ao tentar entrar em uma casa, Jaderson foi pego. Segundo a PM, além dos pinos de cocaína, ele também estava com três papéis contendo mensagens que, provavelmente, seriam de bandidos presos no Estado. O conteúdo das mensagens não foi divulgado.
De acordo com os policiais, logo após a prisão de Mala Velha, os traficantes do local dispararam muitos tiros. Porém, não houve confronto com os policiais e ninguém se feriu. A Polícia informou que Jaderson Barbosa Alves tem três mandados de prisão em aberto, mas não especificou as condenações. Após ser preso ele foi enviado para o DPJ de Vitória.
No boletim não é apresentada relação entre o preso e os ataques que aconteceram na manhã desta sexta-feira em Vitória.
Contudo, Mala Velha é um dos suspeitos de participar do ataque a uma praça no morro do Moscoso, em Vitória, que deixou três mortos e dois feridos. O caso aconteceu em janeiro do ano passado. Na ocasião, a polícia afirmou que Jaderson tinha estreita ligação com o tráfico de drogas e ocupa posição de liderança na organização criminosa sediada no bairro da Penha, o PCV.
De acordo com a polícia, o PCV é liderado por Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, que está preso na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana, desde 2013. Jaderosn é apontado como um dos líderes "soltos" da facção. Em outubro, a polícia já havia feito uma operação na região do bairro da penha para tentar prendê-lo, sem sucesso.