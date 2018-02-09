Polícia prende trio acusado de levar o terror a Central Carapina

Estão na cadeia três homens acusados de promover o terror em Central Carapina, na Serra. O trio, de acordo com a polícia, vinha praticando tiroteios constantes no bairro com o único intuito de amedrontar moradores da região. A conta do último ataque, ocorrido no final de janeiro, é de espantar: seis casas atingidas pelos tiros, um morador baleado no peito e mais de 100 disparos feitos.

Era um sábado, quando moradores da Rua São Paulo foram acordados às 6 horas da manhã, com as rajadas de tiros. O alvo do ataque era a casa onde mora a família do traficante Fábio Aguiar, o Fabinho Cerol, que está preso desde agosto do ano passado, cumprindo pena por homicídio.

Apesar de terem um alvo certo, nada impediu Vitor Lucas da Silva Santos, 22 anos; Josué Júnior da Silva, 20; Carlos Henrique Xavier, 22, e Paulo Sergio Oliveira Júnior, 25, de atirarem em outras casas.

Eles estavam fortemente armados e foram para matar mesmo. Não se importaram em atingir outras residências. Na hora dos tiros, estavam na casa três crianças e três mulheres, sendo uma delas idosa. Isso não fez a menor diferença para eles, frisa o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.

MARCAS

Os buracos de bala ficaram espalhados nos muros, janelas, portas e paredes de quase todas as casas da rua. Nas imagens feitas pela polícia dá para se ter uma dimensão do ataque feito pelo grupo que pertence à Gangue da Vala, rival ao grupo de Fabinho Cerol.

Um morador acordou assustado com os tiros e foi na janela do quarto ver o que estava acontecendo e acabou atingido com um tiro no peito. Por sorte, não morreu. Viram ele e atiraram na maldade, ressalta Sandi Mori.

Vitor foi preso na quarta-feira. Já Josué e Carlos Henrique, foram capturados ontem, durante uma operação da DCCV. Paulo Sérgio é o único que ainda continua foragido.

O delegado destacou a forma violenta com que Vitor e Josué agem no bairro. Os dois ficaram presos por dois anos, por homicídio, e saíram da cadeia há cerca de cinco meses. Foi então, que os tiroteios começaram no bairro.

Todos dois são extremamente violentos. Foram três meses, desde dezembro, sem ocorrência de homicídio e tentativa, até esses dois saírem da cadeia e começarem a tumultuar o bairro, fala o delegado.

Josué é acusado de matar a namorada em 2015 e também os irmãos Ronildo Correa, 32, e Ronilson Correa, 35. O trio preso foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

AS GANGUES

O delegado Rodrigo Sandi Mori destaca que Central Carapina, na Serra, foi o bairro onde mais se matou no ano passado. Foram 20 homicídios, sendo todos deles elucidados, além de 36 homicidas presos. Em setembro, foi publicada uma reportagem especial detalhando como agiam e quais são as gangues locais.