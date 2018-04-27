Polícia prende traficante que só matava vítimas com tiro no rosto

Anderson Lenon de Bem Correa , Daniel Alexsander de Bem e Gustavo dos Santos de Souza foram presos nesta quinta-feira (26) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Comandante do tráfico de drogas no bairro Barro Branco, na Serra, Anderson Lenon de Bem Correa, o Andrinho, de 23 anos, e mais três integrantes da gangue dele foram parar na cadeia, na manhã desta quinta-feira (26). Andrinho é acusado da morte de quatro pessoas nos últimos quatro meses e tinha como marca registrada nos assassinatos que cometia atirar no rosto das vítimas dele.

O criminoso foi preso durante uma operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra. Andrinho foi detido na casa da namorada, em Planalto Serrano. Contra ele, há dois mandados de prisão temporária por homicídio e outro dois indiciamentos por assassinatos, todos praticados entre novembro de 2017 e abril deste ano.

"É um indivíduo que apresenta muita frieza nas suas ações criminosas. Ele intimida covardemente os moradores do bairro e assassina rivais sempre com disparo de arma de fogo no rosto", descreveu o delegado a frente da operação, Rodrigo Sandi Mori.

O crime mais recente praticado por Andrinho foi no dia 8 de abril. A vítima foi o adolescente Victor Lima Moncioso, 16 anos. O garoto era um dos convidados da festa de aniversário do irmão de Andrinho, Daniel Alexsander de Bem, conhecido como Pé de Rato, de 22 anos, no bairro Nova Carapina I. Durante a festa, Vitor pegou o celular de Andrinho emprestado para tirar uma foto de todos os convidados e colocou no bolso. O adolescente foi embora do local sem devolver o celular.

"Ao perceber que o rapaz havia levado o telefone, Andrinho foi atrás do adolescente e o encontrou em um ponto de ônibus. Victor chegou a pedir desculpas, disse que havia sido um engano e entregou o celular. Porém, Andrinho sacou a arma e atirou na testa do adolescente", detalhou o delegado.