Polícia prende traficante que só matava vítimas com tiro no rosto

Comandante do tráfico de drogas no bairro Barro Branco, na Serra, Anderson Lenon de Bem Correa, o Andrinho, de 23 anos, e mais três integrantes da gangue dele foram parar na cadeia, na manhã desta quinta-feira (26). Andrinho é acusado da morte de quatro pessoas nos últimos quatro meses e tinha como marca registrada nos assassinatos que cometia atirar no rosto das vítimas dele.
O criminoso foi preso durante uma operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra. Andrinho foi detido na casa da namorada, em Planalto Serrano. Contra ele, há dois mandados de prisão temporária por homicídio e outro dois indiciamentos por assassinatos, todos praticados entre novembro de 2017 e abril deste ano.
"É um indivíduo que apresenta muita frieza nas suas ações criminosas. Ele intimida covardemente os moradores do bairro e assassina rivais sempre com disparo de arma de fogo no rosto", descreveu o delegado a frente da operação, Rodrigo Sandi Mori.
O crime mais recente praticado por Andrinho foi no dia 8 de abril. A vítima foi o adolescente Victor Lima Moncioso, 16 anos. O garoto era um dos convidados da festa de aniversário do irmão de Andrinho, Daniel Alexsander de Bem, conhecido como Pé de Rato, de 22 anos, no bairro Nova Carapina I. Durante a festa, Vitor pegou o celular de Andrinho emprestado para tirar uma foto de todos os convidados e colocou no bolso. O adolescente foi embora do local sem devolver o celular.
"Ao perceber que o rapaz havia levado o telefone, Andrinho foi atrás do adolescente e o encontrou em um ponto de ônibus. Victor chegou a pedir desculpas, disse que havia sido um engano e entregou o celular. Porém, Andrinho sacou a arma e atirou na testa do adolescente", detalhou o delegado.
Daniel, irmão de Andrinho, e mais dois integrantes da quadrilha, Gustavo dos Santos de Souza e um adolescente de 17 anos, também foram presos durante a operação da DCCV de Serra. Os três maiores de idade foram conduzidos para o Centro de Triagem de Viana e o menor de idade para a unidade do Iases.