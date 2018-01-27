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Massacre no Ceará

Polícia prende suspeito de participação na chacina em Fortaleza

Governador do Ceará, Camilo Santana, determinou rigor absoluto nas investigações e busca incessantes dos criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 20:01

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 20:01

Criminosos invadiram uma festa de forró em casa noturna no bairro de Cajazeira, em Fortaleza Crédito: Reprodução / Facebook
Uma pessoa foi presa suspeita de participação na chacina que matou 14 pessoas e deixou outras seis feridas, numa festa de forró, ocorrida durante a madrugada deste sábado (27), na periferia de Fortaleza. De acordo com nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, um fuzil foi apreendido com o suspeito, cujo nome não foi divulgado. "Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer o trabalho policial", diz a nota da secretaria.
O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), classificou o fato de "selvagem e inaceitável". Por meio de seu perfil oficial nas redes sociais, ele disse ter determinado "rigor absoluto" nas investigações e "busca incessante" dos criminosos, para que todos os envolvidos sejam identificados e presos o mais rápido possível.
"Não aceitaremos de forma alguma que esse tipo de barbárie fique impune. Confio na nossa polícia e tenho absoluta convicção de que uma resposta será dada muito em breve", escreveu o governador.
Das 14 vítimas fatais, segundo informou a SSPDS, oito eram mulheres e seis homens. Sete foram identificadas.
Equipes da delegacia de homicídios estão em diligências. Composições dos batalhões de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas, de Polícia de Choque e da Força Tática deflagraram operações, que integram os trabalhos policiais na região onde ocorreu a matança.
Conforme apurações, o fato ocorreu em uma casa de eventos, conhecida como "Forró do Gago", na Rua Madre Tereza de Calcutá, no bairro Cajazeiras.

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