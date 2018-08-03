Polícia prende suspeito de matar homem durante assalto na Serra

Thiago Alves Mariano foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Reprodução/Facebook

matado o operador de pátio Thiago Alves, de 28 anos, durante um assalto na manhã do dia 4 de maio deste ano, em Enseada de Jacaraípe, na Serra. A vítima estava em ponto de ônibus  a caminho do trabalho  quando foi morta com um tiro na cabeça. Foi preso nesta quinta-feira (2) Lucas Ost da Silva, de 24 anos, que é acusado de ter, de 28 anos, durante um assalto na manhã do dia 4 de maio deste ano, em Enseada de Jacaraípe, na. A vítima estava em ponto de ônibus  a caminho do trabalho  quando foi morta com um tiro na cabeça.

polícia, Thiago morreu durante uma troca de tiros entre um policial militar da reserva com um dos assaltantes. O militar estava no local acompanhando o filho, que esperava o ônibus para ir trabalhar, quando uma dupla de assaltantes rendeu a vítima e mais dois amigos, por volta das 4h40. De acordo com informação da, Thiago morreu durante uma troca de tiros entre um policial militar da reserva com um dos assaltantes. O militar estava no local acompanhando o filho, que esperava o ônibus para ir trabalhar, quando uma dupla de assaltantes rendeu a vítima e mais dois amigos, por volta das 4h40.

O militar estava dentro do carro e esperava o momento do filho embarcar no ônibus e seguir para o trabalho. Os bandidos estavam em uma caminhonete S10, com restrição de furto e roubo, segundo a Polícia Civil.

Em um primeiro momento, renderam um dos colegas da vítima, quando o militar aposentado viu a cena e saiu do carro para abordar e dar voz de prisão aos criminosos. No momento em que o suspeito ia abordar Thiago, ele percebeu a aproximação do ex-policial e houve uma troca de tiros.

Thiago, que também estava no ponto de ônibus, acabou baleado na cabeça e um dos assaltantes levou um tiro no peito. Mesmo ferido, o criminoso conseguiu correr até a caminhonete, onde o comparsa o aguardava ao volante.

Momentos depois, o ladrão foi encontrado morto, abandonado junto com a caminhonete, no bairro Residencial Jacaraípe. O veículo foi levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.