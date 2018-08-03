Polícia prende suspeito de matar homem durante assalto na Serra

Foi preso nesta quinta-feira (2) Lucas Ost da Silva, de 24 anos, que é acusado de ter matado o operador de pátio Thiago Alves, de 28 anos, durante um assalto na manhã do dia 4 de maio deste ano, em Enseada de Jacaraípe, na Serra. A vítima estava em ponto de ônibus a caminho do trabalho quando foi morta com um tiro na cabeça.
De acordo com informação da polícia, Thiago morreu durante uma troca de tiros entre um policial militar da reserva com um dos assaltantes. O militar estava no local acompanhando o filho, que esperava o ônibus para ir trabalhar, quando uma dupla de assaltantes rendeu a vítima e mais dois amigos, por volta das 4h40.
O militar estava dentro do carro e esperava o momento do filho embarcar no ônibus e seguir para o trabalho. Os bandidos estavam em uma caminhonete S10, com restrição de furto e roubo, segundo a Polícia Civil.
Em um primeiro momento, renderam um dos colegas da vítima, quando o militar aposentado viu a cena e saiu do carro para abordar e dar voz de prisão aos criminosos. No momento em que o suspeito ia abordar Thiago, ele percebeu a aproximação do ex-policial e houve uma troca de tiros.
Thiago, que também estava no ponto de ônibus, acabou baleado na cabeça e um dos assaltantes levou um tiro no peito. Mesmo ferido, o criminoso conseguiu correr até a caminhonete, onde o comparsa o aguardava ao volante.
Momentos depois, o ladrão foi encontrado morto, abandonado junto com a caminhonete, no bairro Residencial Jacaraípe. O veículo foi levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.