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Crime

Polícia prende suspeito de furtar 42 sacas de café no Caparaó

O crime aconteceu em setembro de 2019 em um armazém de café conilon de Irupi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 20:50

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 20:50

Operação o apoio da força tática da Polícia Militar
Operação o apoio da força tática da Polícia Militar Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil de Iúna, na região do Caparaó, prendeu na manhã desta sexta-feira (08) um homem de 50 anos suspeito de ter arrombado um armazém de café conilon e furtado 42 sacas do grão em Irupi. A ação teve o apoio da força tática da Polícia Militar.
Segundo o delegado Tiago Dorneles, o crime aconteceu em setembro de 2019. A prisão preventiva aconteceu durante operação para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão na região de Iúna e Irupi.
Em outra ação da operação, a polícia também prendeu um homem, com um celular com imagens de pornografia infantil. O nome dos presos, que foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Viana, não foi revelado pela polícia.

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