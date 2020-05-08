Polícia prende suspeito de furtar 42 sacas de café no Caparaó

A Polícia Civil de Iúna, na região do Caparaó, prendeu na manhã desta sexta-feira (08) um homem de 50 anos suspeito de ter arrombado um armazém de café conilon e furtado 42 sacas do grão em Irupi. A ação teve o apoio da força tática da Polícia Militar.
Segundo o delegado Tiago Dorneles, o crime aconteceu em setembro de 2019. A prisão preventiva aconteceu durante operação para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão na região de Iúna e Irupi.
Em outra ação da operação, a polícia também prendeu um homem, com um celular com imagens de pornografia infantil. O nome dos presos, que foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Viana, não foi revelado pela polícia.