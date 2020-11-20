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Morro da Concha

Polícia prende suspeita de vender drogas na Barra do Jucu, em Vila Velha

Com a mulher, os policiais apreenderam 53 pinos de cocaína, 37 buchas de maconha, 30 pedras de crack, sete papelotes de cocaína e nove bolas de haxixe, além de um celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 23:39

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 23:39

A polícia encontrou drogas na sacola da suspeita no Morro da Concha
A polícia encontrou drogas na sacola da suspeita no Morro da Concha Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar prendeu uma mulher de 23 anos com drogas em uma escadaria no Morro da Concha, que fica na Barra do Jucu, em Vila Velha, nesta quinta-feira (19). Segundo a polícia, ela é suspeita de vender drogas na região.
A PM informou que agentes realizavam patrulhamento a pé quando viram a mulher carregando uma sacola. Dentro, os policiais encontraram 53 pinos de cocaína, 37 buchas de maconha, 30 pedras de crack, sete papelotes de cocaína e nove bolas de haxixe, além de um celular.
Todo o material apreendido e a suspeita foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vila Velha.

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