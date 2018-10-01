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Operação na Capital

Polícia prende mulher que integrava facção criminosa em Vitória

Katiane Sant'Ana Ferreira da Silva foi presa durante uma operação das polícias Militar e Civil, realizada na manhã desta segunda-feira (01), na Grande Goiabeiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 19:47

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 19:47

Katiane Sant'Ana Ferreira de Sena foi presa durante a operação Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A suspeita Katiane Sant'Ana Ferreira da Silva foi presa durante uma operação das polícias Militar e Civil realizada na manhã desta segunda-feira (01), em Vitória. Ela é acusada de fazer parte de uma facção criminosa da Grande Goiabeiras.
De acordo com o delegado Marcos Vinicius Rodrigues, desde o início das investigações  que começaram em outubro do ano passado, devido a morte de Kleber Vinícius  pelo menos sete pessoas foram detidas e quatro continuam foragidas. 
Katiane, segundo a polícia, tem ligação com Tiago Venâncio, que era chefe de uma facção. Ele foi preso em dezembro do ano passado. "Nas investigações da morte do Kleber, nós descobrimos que ela é uma das responsáveis por dar fuga ao Tiago. Então ela tem um laço muito forte com ele", disse Marcos Vinícius. 
Tiago Venâncio é acusado de ser chefe de uma quadrilha de Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
GANGUES RIVAIS
A facção liderada por Tiago estaria em guerra com outra quadrilha, que queria dominar o tráfico de drogas na região da Grande Goiabeiras. A polícia apontou que os suspeitos mudavam de residência para dificultar que a polícia os encontrassem. 
"Havia a informação também de que eles entravam nas residências e obrigavam os moradores a protegê-los. Nós identificamos quais seriam essas residências e fomos até esses imóveis. De certa forma, alguns, aparentemente, eram utilizados pela quadrilha e outros nós identificamos que eram pessoas de bem que, de alguma forma ou de outra, poderiam estar sendo coagidas por esses elementos", afirmou o delegado.
Do total de sete detidos, quatro foram presos durante a operação realizada nesta segunda-feira (1). Sendo Katiane, que estava com mandado de prisão em aberto, e outros três, que foram detidos com drogas  mas não faziam parte da facção. Eles foram encaminhados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram ouvidos pelos delegados envolvidos na operação.
Denúncias que podem ajudar no trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo e o anonimato são garantidos. 
A OPERAÇÃO
A ação aconteceu na região da Grande Goiabeiras, que incluiu os bairros Jabour, Goiabeiras e Maria Ortiz. Por ser uma região próxima ao mangue, na Baía de Vitória, um barco inflável também foi utilizado para evitar fugas pela área.
290 policiais participaram da ação. No total, participaram agentes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), agentes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, da Polícia Ambiental e da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc).
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