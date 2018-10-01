Polícia prende mulher que integrava facção criminosa em Vitória

A suspeita Katiane Sant'Ana Ferreira da Silva foi presa durante umarealizada na manhã desta segunda-feira (01), em Vitória. Ela é acusada de fazer parte de uma facção criminosa da Grande

De acordo com o delegado Marcos Vinicius Rodrigues, desde o início das que começaram em outubro do ano passado, devido a morte de Kleber Vinícius  pelo menos sete pessoas foram detidas e quatro continuam foragidas.

Katiane, segundo a polícia, tem ligação com Tiago Venâncio, que era chefe de uma facção. Ele foi preso em dezembro do ano passado. "Nas investigações da morte do Kleber, nós descobrimos que ela é uma das responsáveis por dar fuga ao Tiago. Então ela tem um laço muito forte com ele", disse Marcos Vinícius.

A facção liderada por Tiago estaria em guerra com outra quadrilha, que queria dominar o tráfico de drogas na região da Grande Goiabeiras. Aapontou que os suspeitos mudavam de residência para dificultar que a polícia os encontrassem.

"Havia a informação também de que eles entravam nas residências e obrigavam os moradores a protegê-los. Nós identificamos quais seriam essas residências e fomos até esses imóveis. De certa forma, alguns, aparentemente, eram utilizados pela quadrilha e outros nós identificamos que eram pessoas de bem que, de alguma forma ou de outra, poderiam estar sendo coagidas por esses elementos", afirmou o delegado.