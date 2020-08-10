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Quadrilha violenta

Polícia prende integrante de quadrilha que roubava lojas em Cariacica

Maurício Carlos Santos da Silva foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (10); a polícia afirma que o grupo era violento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 20:15

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 20:15

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Polícia prende integrante de uma quadrilha violenta que roubava lojas em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
A Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimento Comercial (DCCEC) prendeu, nesta segunda-feira (10), Maurício Carlos Santos da Silva, acusado de fazer parte de uma organização criminosa que cometia roubos a estabelecimentos comerciais em Cariacica. De acordo com os levantamentos da DCCEC, a associação teria roubado uma lotérica, um supermercado, e neste final de semana teria assaltado uma distribuidora de bebidas.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu em Flexal I na manhã desta segunda (10). A polícia informou também que um dos integrantes do grupo, Charles de Souza Venancio, já havia sido preso. Já o terceiro integrante, Claudecir Pereira Gomes Júnior, está foragido.
O delegado titular da DDCEC, Gabriel Monteiro, afirmou que Maurício foi preso em casa e não resistiu à prisão. Havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o suspeito. O delegado afirmou que as investigações para localizar e identificar o grupo, que era especializado em roubar estabelecimentos comerciais, começou em março deste ano.

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"Nós estávamos desde março, que foi o primeiro crime que tivemos conhecimento, investigando. Eles são violentos, ficam sempre armados e vale ressaltar que uma das vítimas teve que ir até o hospital por conta de uma coronhada que levou na cabeça. Eles eram especializados em cometer crimes contra estabelecimentos comerciais", disse.
Os suspeitos irão responder pelos crimes de roubo e associação criminosa. 

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