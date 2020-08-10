Polícia prende integrante de quadrilha que roubava lojas em Cariacica

Polícia prende integrante de uma quadrilha violenta que roubava lojas em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

A Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimento Comercial (DCCEC) prendeu, nesta segunda-feira (10), Maurício Carlos Santos da Silva, acusado de fazer parte de uma organização criminosa que cometia roubos a estabelecimentos comerciais em Cariacica . De acordo com os levantamentos da DCCEC, a associação teria roubado uma lotérica, um supermercado, e neste final de semana teria assaltado uma distribuidora de bebidas.

De acordo com a Polícia Civil , a prisão aconteceu em Flexal I na manhã desta segunda (10). A polícia informou também que um dos integrantes do grupo, Charles de Souza Venancio, já havia sido preso. Já o terceiro integrante, Claudecir Pereira Gomes Júnior, está foragido.

O delegado titular da DDCEC, Gabriel Monteiro, afirmou que Maurício foi preso em casa e não resistiu à prisão. Havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o suspeito. O delegado afirmou que as investigações para localizar e identificar o grupo, que era especializado em roubar estabelecimentos comerciais, começou em março deste ano.

"Nós estávamos desde março, que foi o primeiro crime que tivemos conhecimento, investigando. Eles são violentos, ficam sempre armados e vale ressaltar que uma das vítimas teve que ir até o hospital por conta de uma coronhada que levou na cabeça. Eles eram especializados em cometer crimes contra estabelecimentos comerciais", disse.