Polícia prende homem que anunciava carro clonado em site de vendas

Edgar Fernando Bug, de 26 anos, tentava vender um Jeep Renegade de placa clonada Crédito: Divulgação | PCES

ATUALIZAÇÃO

Ao contrário do que informou a assessoria da Polícia Civil por meio de nota enviada à imprensa, na manhã desta quinta-feira (1º), Edgar Fernando Bug, de 26 anos, não está preso. Apesar de ter sido detido suspeito de tentar vender pela internet um carro clonado, ele responderá em liberdade pelos crimes de receptação e adulteração de veículo. No final da tarde desta quinta, a perícia da Polícia Civil também confirmou que o veículo era roubado.

O CASO

A Polícia Civil deteve na madrugada desta quinta-feira, na Rodoviária de Guarapari, um homem que tentava vender, pela internet, um carro clonado. Edgar Fernando Bug, de 26 anos, anunciou no site de classificados OLX a venda de um Jeep Renegade por R$ 25 mil. O veículo era clone de um outro carro, com placa original de Belo Horizonte, Minas Gerais. Após perícia, realizada somente na tarde desta quinta, foi constatado que o veículo era roubado.

O anúncio no site de vendas chamou a atenção dos policiais, que estranharam o baixo valor cobrado para a venda. Os agentes fingiram interesse na compra do carro, iniciaram uma conversa com o vendedor por mensagens de celular e marcaram um encontro com o criminoso na Rodoviária de Guarapari.

Durante as conversas por mensagem, o vendedor afirmou que morava em Linhares, no norte do Estado, e chegou a admitir que o veículo era clonado. "Cara, o carro está todo ok. Eu ando com ele para todo lado, nunca tive problema. Esse aqui para dar B.O só se tomar multas", avisou o vendedor em uma das mensagens.

Quando Edgar chegou à rodoviária acabou preso e confirmou aos policias que o veículo era clone de um carro de Belo Horizonte. Durante a abordagem, outros dois homens, que aguardavam Edgar em outro veículo, conseguiram escapar.

Ao contrário do que havia dito, Edgar não é morador de Linhares, mas de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Estado. Ele foi levado para a Delegacia de Guarapari, onde prestou depoimento e foi liberado. Ele vai responder pelos crimes de receptação e adulteração de veículo automotor, com pena de até 10 anos de prisão.

NOTA DA OLX

A OLX lamenta o ocorrido e reforça que está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário para a apuração dos fatos. A OLX esclarece que a atividade da empresa consiste na disponibilização de espaço para que usuários possam anunciar e encontrar produtos e serviços de forma rápida e simples. Diariamente, cerca de 500 mil novos anúncios são inseridos na plataforma. Toda negociação é realizada fora do ambiente do site, assim, a empresa não tem controle sobre as transações feitas entre os usuários.

A empresa reforça que a ferramenta foi criada para auxiliar no desenvolvimento social e econômico do país e que os usuários devem respeitar os Termos e Condições de Uso do site (https://www.olx.com.br/copyright.htm). Infelizmente, algumas vezes as ferramentas da Internet são utilizadas por terceiros de má índole. A empresa condena este tipo de atitude, pois ela vai contra as regras da OLX.

O objetivo da empresa é que os usuários tenham a melhor experiência possível, por isso a OLX sugere algumas dicas para o momento da negociação:

· Sempre pesquise os valores de mercado daquilo que você pretende adquirir. Fique atento sobre os excessos de facilidades e preços muito abaixo do mercado;

· Prefira fechar negócio em um lugar público e movimentado. Sempre que possível, vá acompanhado;

· Antes de se encontrar com o comprador, busque informações sobre ele. Pergunte o nome com sobrenome, lugar onde mora ou trabalha, telefone para contato ou e-mail, entre outras informações que possam ajudar a identificá-lo;

· Com os dados sobre o comprador, faça uma pesquisa nas mídias sociais;

· Desconfie se o comprador está muito apressado, nervoso ou impaciente;

· Fique atento às dificuldades que a pessoa interessada possui em ir até a sua loja ou de finalizar a negociação em local público;

No caso em questão, o anúncio foi removido pelo próprio usuário e a OLX desativou a conta do mesmo.