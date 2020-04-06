Mulher é presa após matar companheiro e fingir que foi suicídio em Viana

Uma mulher de 26 anos foi presa depois de matar e simular o suicídio do companheiro, na noite de sábado (4), no bairro Ipanema, em Viana, na Grande Vitória, segundo a Polícia Civil. Anteriormente, foi divulgado que duas mulheres foram acusadas de matarem seus companheiros no último final de semana, na Grande Vitória, nas cidades de Viana e Serra, ambos após discussão entre os casais. Mas a Polícia Civil informou, no final da tarde desta segunda-feira (06), que apenas no caso de Viana o casal morava junto.
Na noite do último sábado, no bairro Ipanema, em Viana, o operador de máquinas Lucas Santos Silva, de 26 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na casa onde morava. Ele e a companheira estavam juntos há dez anos e tinham um filho de sete anos. Segundo a polícia, a acusada do crime, identificada como Josiane, tentou forjar o suicídio da vítima e contou aos policiais que Lucas teria se matado. A perícia feita no local concluiu que não houve suicídio.
Ao checarem o imóvel, os policiais encontraram a arma escondida dentro do sofá da sala. Um dos motivos que fizeram a polícia suspeitar do crime foi o local onde a bala entrou e também o fato da arma não estar próximo ao corpo. Ao ser questionada pela polícia, a esposa confessou ter atirado no companheiro e escondido a arma. Após confessar o crime, Josiane foi conduzida para a DHPP. Elafoi autuada em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e com impossibilidade de defesa da vitima.
CRIME NA SERRA
Segundo a Polícia Civil, o crime na Serra se deu no bairro Divinópolis. Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante por homicídio qualificado. Ela teria matado um homem a facadas.
