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Roubo de veículos

Polícia prende envolvidos em roubos de veículos na região Sul do ES

Um terceiro indivíduo ainda não foi localizado

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 15:43

Publicado em 

26 jun 2019 às 15:43
Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (26) resultou na prisão de dois envolvidos em diversos crimes na região Sul do Estado, principalmente em roubos de veículos. Foram presos Glaudiney Pruchó Ribeiro, de 26 anos, vulgo Naldim, e Elvis de Souza Lima, de 31 anos.
Segundo a Polícia Civil, eles estão envolvidos em dois roubos de veículos Rio Novo do Sul, tentativa de latrocínio no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, roubo do Correios de Atílio Vivacqua, e roubo de veículos nos bairros Novo Parque e Valão, em Cachoeiro, além de outros crimes em fase de investigação.
Na residência de Glaudiney, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro, foram apreendidos um revólver 38, com seis munições intactas e dois celulares. Ainda de acordo com informações da polícia, Glaudiney reagiu à prisão, tentou fugir e foi necessário o uso da força para dominá-lo e prendê-lo.
Já na residência de Elvis, no bairro Nova Brasília, foram apreendidos quatro munições calibre 32, e um veículo Fiat Uno, utilizado para cometer um dos roubos em Rio Novo do Sul.
A Polícia também explicou que um terceiro indivíduo, que faz parte da quadrilha, ainda não foi localizado. Tiago Boechat Paiva tem ampla ficha criminal por roubo, furto e estelionatos e seu advogado disse a Polícia que seu cliente irá se apresentar nesta quinta-feira (27), na Delegacia Regional de Cachoeiro.
As investigações continuam para apurar outros roubos cometidos pela associação criminosa.

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