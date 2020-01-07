Combate ao crime

Polícia prende duas pessoas e apreende arma com luneta em Vila Velha

O local da prisão foi o mesmo onde ocorreu um tiroteio entre traficantes rivais no domingo (5), no bairro Primeiro de Maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 13:13

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 13:13

A arma estava enterrada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens foram presos com armas na noite desta segunda-feira (6), na rua Rosental de Oliveira, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha.  Um dos materiais apreendidos foi uma arma calibre 22 com tripé e luneta, que estava enterrada.
O local da prisão foi o mesmo onde ocorreu um tiroteio entre traficantes rivais no domingo (5). A região é conhecida como Faixa de Gaza, por conta da quantidade de confrontos que acontece no local. A Polícia Civil vai investigar se há relação entre os dois homens presos e a troca de tiros.
As prisões da noite desta segunda-feira foram possíveis após denúncias anônimas. Os suspeitos ainda tentaram fugir e descartar as armas ao verem o patrulhamento, conforme explicou a sargento do Carmo, da Polícia Militar.
"Próximo de uma escada que dá acesso à residência, eles colocaram a mão na cintura e lançaram fora os objetos. Alcançamos os indivíduos, abordamos e fizemos a revista, voltamos até o local onde haviam lançado os objetos e lá estavam dois revólveres de calibre 38 municiados. Também fizemos buscas no terreno de onde eles saíram, e nesse local encontramos uma arma calibre 22 com tripé e luneta, que estava enterrada. Próximo a umas árvores ainda havia um colete balístico", disse.
A sargento responsável pela prisão dos dois suspeitos disse que a Polícia Civil vai investigar a relação deles com os confrontos de domingo. "São indivíduos já conhecidos na região, envolvidos com o tráfico de drogas, e a gente faz uma abordagem rotineira, constante. A denúncia anônima é extremamente importante para que a gente consiga trabalhar no local certo e para que a polícia judiciária possa investigar", explicou.
Com informações do G1 ES, da TV Gazeta.

