Polícia prende dois suspeitos com drogas e munições em São Mateus

Polícia militar apreende drogas e munições durante patrulhamento preventivo, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF

Dois indivíduos foram detidos pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (8) no bairro Vitória, em São Mateus , durante patrulhamento preventivo. Na ocorrência também foram apreendidas drogas e munições.

Durante o policiamento no bairro Santo Antônio, policiais avistaram um veículo em atitude suspeita seguindo em direção ao bairro Vitória. De acordo com a PM, ao perceber a aproximação da equipe, o motorista mostrou-se apreensivo e os militares notaram uma movimentação intensa dentro do veículo, que acelerou rapidamente. Os policiais, então, acionaram os sinais luminoso e sonoro da viatura e deram ordem de parada. No entanto, o condutor continuou acelerando e realizando diversas conversões tentando fugir da abordagem.

Segundo a Polícia Militar, em certo momento o motorista perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e colidiu contra a parede de uma igreja. Após a batida, ele desembarcou do carro segurando uma arma e fugiu a pé. O suspeito ainda efetuou um disparo contra os militares, que revidaram e atiraram duas vezes. No entanto, o homem continuou a fuga a pé, pulando o muro de cerca de 1,70 metro de uma casa, onde se abrigou com o auxílio de populares e de moradores da residência.

No local da batida, um homem que estava no banco do carona foi detido. Populares hostilizaram a ação da polícia pedindo a liberação do indivíduo, com o intuito de atrapalhar as buscas ao motorista, segundo a PM. Com a chegada das equipes da Força Tática, houve a necessidade de utilizar equipamentos não letais para dispersar as pessoas que jogavam pedras em direção aos militares.

Após controlada a situação, e com o apoio e outros policiais, as buscas pelo motorista foram retomadas. As equipes entraram no local e ao avistar os rastros de sangue localizaram o indivíduo em um dos quartos com um ferimento no tornozelo esquerdo, possivelmente causado pelos disparos durante o confronto. Ele foi socorrido pela Polícia Militar ao Hospital Roberto Silvares, onde recebeu atendimento médico e posteriormente levado para a Delegacia Regional do município com o carona.