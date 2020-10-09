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Durante patrulhamento

Polícia prende dois suspeitos com drogas e munições em São Mateus

Segundo a PM, os dois homens estavam em atitude suspeita dentro de um carro, onde foram encontrados 98 pinos de cocaína e 900 pedras de crack no assoalho do lado do carona, além de 20 munições calibre 32
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 13:05

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 13:05

Polícia militar apreende drogas e munições durante patrulhamento preventivo, em São Mateus
Polícia militar apreende drogas e munições durante patrulhamento preventivo, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF
Dois indivíduos foram detidos pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (8) no bairro Vitória, em São Mateus, durante patrulhamento preventivo. Na ocorrência também foram apreendidas drogas e munições.
Durante o policiamento no bairro Santo Antônio, policiais avistaram um veículo em atitude suspeita seguindo em direção ao bairro Vitória. De acordo com a PM, ao perceber a aproximação da equipe, o motorista mostrou-se apreensivo e os militares notaram uma movimentação intensa dentro do veículo, que acelerou rapidamente. Os policiais, então, acionaram os sinais luminoso e sonoro da viatura e deram ordem de parada. No entanto, o condutor continuou acelerando e realizando diversas conversões tentando fugir da abordagem.
Segundo a Polícia Militar, em certo momento o motorista perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e colidiu contra a parede de uma igreja. Após a batida, ele desembarcou do carro segurando uma arma e fugiu a pé. O suspeito ainda efetuou um disparo contra os militares, que revidaram e atiraram duas vezes. No entanto, o homem continuou a fuga a pé, pulando o muro de cerca de 1,70 metro de uma casa, onde se abrigou com o auxílio de populares e de moradores da residência.
No local da batida, um homem que estava no banco do carona foi detido. Populares hostilizaram a ação da polícia pedindo a liberação do indivíduo, com o intuito de atrapalhar as buscas ao motorista, segundo a PM. Com a chegada das equipes da Força Tática, houve a necessidade de utilizar equipamentos não letais para dispersar as pessoas que jogavam pedras em direção aos militares.
Após controlada a situação, e com o apoio e outros policiais, as buscas pelo motorista foram retomadas. As equipes entraram no local e ao avistar os rastros de sangue localizaram o indivíduo em um dos quartos com um ferimento no tornozelo esquerdo, possivelmente causado pelos disparos durante o confronto. Ele foi socorrido pela Polícia Militar ao Hospital Roberto Silvares, onde recebeu atendimento médico e posteriormente levado para a Delegacia Regional do município com o carona.
No interior do veículo os policiais encontraram 98 pinos de cocaína e 900 pedras de crack no assoalho do lado do carona. Sob o banco do motorista os militares localizaram 93 buchas de maconha. Já na porta lateral do motorista foram apreendidas 20 munições calibre 32.

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