Polícia prende cinco por suspeita de ligação com chacina no Ceará

Chacina em Fortaleza deixou 14 mortos no último sábado (27) Crédito: Reprodução / Facebook

A polícia do Ceará prendeu nesta segunda-feira (29) sete homens supostamente ligados à chacina que deixou 14 mortos na madrugada do sábado (27). Cinco tiveram a prisão mantida por porte ilegal de armas, e dois foram liberados após prestarem depoimento. Com eles, foram encontradas munições, três pistolas e um revólver, que passarão por perícia e serão confrontados com evidências da cena do crime.

Em entrevista à imprensa na noite desta segunda (29), a Secretaria da Segurança do Ceará informou que o velório era de um homem morto em confronto com a polícia durante a madrugada no bairro Boa Vista. Havia a suspeita de que os homens presos, cujas identidades não foram reveladas, teriam ido ao local efetuar novas execuções relativas a sobreviventes do massacre em Cajazeiras, durante um forró. Não foram fornecidas outras informações que ligassem os suspeitos presos ao crime do sábado passado.