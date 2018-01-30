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Massacre no Ceará

Polícia prende cinco por suspeita de ligação com chacina no Ceará

Homens foram detidos em velório e portavam pistolas e um revólver; armas serão periciadas e as evidências serão confrontadas com as munições nos corpos das vítimas.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 16:22

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 16:22

Chacina em Fortaleza deixou 14 mortos no último sábado (27) Crédito: Reprodução / Facebook
A polícia do Ceará prendeu nesta segunda-feira (29) sete homens supostamente ligados à chacina que deixou 14 mortos na madrugada do sábado (27). Cinco tiveram a prisão mantida por porte ilegal de armas, e dois foram liberados após prestarem depoimento. Com eles, foram encontradas munições, três pistolas e um revólver, que passarão por perícia e serão confrontados com evidências da cena do crime.
Em entrevista à imprensa na noite desta segunda (29), a Secretaria da Segurança do Ceará informou que o velório era de um homem morto em confronto com a polícia durante a madrugada no bairro Boa Vista. Havia a suspeita de que os homens presos, cujas identidades não foram reveladas, teriam ido ao local efetuar novas execuções relativas a sobreviventes do massacre em Cajazeiras, durante um forró. Não foram fornecidas outras informações que ligassem os suspeitos presos ao crime do sábado passado.
Além das armas, três veículos foram apreendidos e também passarão por perícia. Na madrugada do sábado passado, homens armados invadiram o Forró do Gago, na periferia de Fortaleza, e abriram fogo contra dezenas de pessoas, matando 14 e ferindo outras 18. Segundo relatos de testemunhas, homens fortemente armados desceram em frente à casa de forró e, calmamente, passaram a atirar nas pessoas que estavam na porta da casa de show. Depois, os criminosos entraram no espaço e continuaram disparando. A polícia continua investigando o caso.

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