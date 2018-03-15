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Prisão em Linhares

Polícia prende acusado de matar adolescente nos braços da mãe

Heloi Teixeira dos Santos, 20 anos, foi abordado no bairro Santa Cruz, mesmo bairro do crime, na tarde desta quarta-feira (14)

Publicado em 15 de Março de 2018 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 14:50
Heloi Teixeira dos Santos, 20 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Militar prendeu o acusado de matar o adolescente Valdinei Alves em Linhares, Norte do Estado. Na ocasião do crime, a vítima estava nos braços da mãe. O acusado, Heloi Teixeira dos Santos, 20 anos, foi abordado no bairro Santa Cruz, mesmo bairro do crime, na tarde desta quarta-feira (14). Contra ele havia um mandado de prisão pelo assassinato do menor.
Ao ser preso, o suspeito não esboçou reação e foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. De acordo com o delegado André Costa, Heloi confessou o crime. O delegado disse ainda que tanto o acusado como a vítima são antigos conhecidos da polícia por roubo, tráfico de drogas e tentativas de homicídio.
Valdinei foi assassinado na última quinta-feira (8). Na ocasião, a mãe da vítima contou à PM que o acusado entrou na casa dela dizendo que queria conversar com o seu filho. Em seguida, sacou uma arma de fogo e apontou em direção à vítima.
Desesperada, a mãe ainda abraçou o filho pedindo para o acusado não matá-lo. O criminoso, porém, se afastou um pouco e atirou duas vezes na altura do tórax da vítima. Nesta quarta-feira (14), a mãe do menor deixou a residência onde os dois moravam.
Com informações de Kaio Henrique (TV Gazeta Norte)
 

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