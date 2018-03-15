Polícia prende acusado de matar adolescente nos braços da mãe

Heloi Teixeira dos Santos, 20 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Militar prendeu o acusado de matar o adolescente Valdinei Alves em Linhares, Norte do Estado. Na ocasião do crime, a vítima estava nos braços da mãe. O acusado, Heloi Teixeira dos Santos, 20 anos, foi abordado no bairro Santa Cruz, mesmo bairro do crime, na tarde desta quarta-feira (14). Contra ele havia um mandado de prisão pelo assassinato do menor.

Ao ser preso, o suspeito não esboçou reação e foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. De acordo com o delegado André Costa, Heloi confessou o crime. O delegado disse ainda que tanto o acusado como a vítima são antigos conhecidos da polícia por roubo, tráfico de drogas e tentativas de homicídio.

Valdinei foi assassinado na última quinta-feira (8) . Na ocasião, a mãe da vítima contou à PM que o acusado entrou na casa dela dizendo que queria conversar com o seu filho. Em seguida, sacou uma arma de fogo e apontou em direção à vítima.

Desesperada, a mãe ainda abraçou o filho pedindo para o acusado não matá-lo. O criminoso, porém, se afastou um pouco e atirou duas vezes na altura do tórax da vítima. Nesta quarta-feira (14), a mãe do menor deixou a residência onde os dois moravam.

Com informações de Kaio Henrique (TV Gazeta Norte)