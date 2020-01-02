Polícia pede ajuda para localizar suspeito de matar jovem na Praia da Costa

"O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar o andamento das investigações", informou o órgão.

A polícia ainda pede pela colaboração da população e diz que qualquer contribuição para identificar os suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia, pelo 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.