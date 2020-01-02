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Vila Velha

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de matar jovem na Praia da Costa

O crime, que aconteceu por volta das 3h de quarta-feira (1) na Praia da Costa, em Vila Velha; Luiz Henrique Cordeiro Araújo foi morto com pelo menos três tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 17:58

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 17:58

Luiz Henrique foi assassinado após festa de réveillon na Praia da Costa Crédito: Reprodução
O crime que vitimou o topógrafo de 27 anos, identificado como Luiz Henrique Cordeiro Araújo, ainda segue sem desfecho. O rapaz foi morto com pelo menos três tiros na madrugada de quarta-feira (1) após festa de réveillon na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, questionada pela reportagem de A Gazeta nesta quinta-feira (2), nenhum suspeito foi detido ainda.
"O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e outras informações não serão passadas no momento para não atrapalhar o andamento das investigações", informou o órgão.

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A polícia ainda pede pela colaboração da população e diz que qualquer contribuição para identificar os suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia, pelo 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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