Polícia não registra assassinatos na Grande Vitória há mais de 30 horas

A Polícia Civil não registra nenhum assassinato ou tentativa de homicídio há mais de 30 horas na Grande Vitória. De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o último caso foi registrado às 23h30 de terça-feira (03) na Rua Muqui, no bairro Planalto Serrano, na Serra.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), de janeiro a julho deste ano, foram registrados 586 mortes por crimes letais. Os dados do governo estadual apontam que a maioria dos assassinatos ocorrem aos domingos.
Do total de mortes, 560 pessoas foram vítimas de homicídios dolosos -quando há intenção de matar-, 20 foram mortos em latrocínios -roubo seguido de morte- e seis foram assassinados por lesão corporal seguida de morte.