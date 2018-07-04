Polícia Militar usa drones para monitorar Morro da Piedade em Vitória

Drone foi usado por policiais para monitorar o Morro da Piedade Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Morro da Piedade  que foi palco de guerras entre traficantes  está sendo monitorado por drones na tarde desta quarta-feira (4). Os equipamentos foram comprados pelo Governo do Estado para auxiliar no trabalho da Polícia Militar.  que foi palco de guerras entre traficantes  está sendo monitorado por drones na tarde desta quarta-feira (4). Os equipamentos foram comprados pelo Governo do Estado para auxiliar no trabalho da Polícia Militar.

Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp) havia informado que o Destacamento da Polícia Militar (DPM), que vai ficar no Morro da Piedade, iria contar com os equipamentos para a realização de rondas na região de Piedade, Fonte Grande e do Moscoso. No início de junho, a(Sesp) havia informado que o Destacamento da Polícia Militar (DPM), que vai ficar no Morro da Piedade, iria contar com os equipamentos para a realização de rondas na região de Piedade, Fonte Grande e do Moscoso.

Três equipamentos foram comprados e onze militares já foram treinados para manusear as aeronaves. O custo foi de R$ 8 mil por drone.

VÍDEO:

Para voar, a polícia tem autorização especial, que pode ser usada a qualquer momento, mas o equipamento não vai substituir a utilização de helicóptero.

SESP CONFIRMA BASE DA PM NA PARTE BAIXA DA PIEDADE

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) anunciou que avalia a compra de um imóvel na Piedade para a implantação da base da Polícia Militar no bairro. A ideia inicial era que a base funcionasse no Telecentro, que não foi cedido pela Prefeitura de Vitória após moradores reclamarem que não queriam perder o espaço. A administração estadual informou que vai procurar outro lugar para a PM e a prefeitura garantiu que o Telecentro vai continuar funcionando.

De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, o governador Paulo Hartung já autorizou a compra de um imóvel na Piedade e técnicos da Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger) iriam ao bairro para avaliar três imóveis que podem ser adquiridos para instalar a base da PM.

querem que a base fique na parte alta do bairro, porque afirmam que é nessa região que os ataques ao morro acontecem, o secretário Nylton Rodrigues disse que a PM ficará mesmo baseada nas proximidades do Telecentro, na parte mais baixa do morro. Apesar de mais de cem moradores da Piedade terem decidido em reunião no último sábado que, porque afirmam que é nessa região que os ataques ao morro acontecem, o secretário Nylton Rodrigues disse que a PM ficará mesmo baseada nas proximidades do Telecentro, na parte mais baixa do morro.

A nossa avaliação é técnica, científica, com base no serviço de inteligência policial que nos indica que é ali que nós devemos estar, sim. A comunidade vai perceber, vai ficar mais tranquila com a nossa presença ali, com a base fixa, com o patrulhamento a pé em todo o morro, com as câmeras monitorando.

debandada de moradores do bairro. Além disso, o secretário frisou que a decisão de colocar a Polícia Militar nas proximidades do Telecentro é uma medida para acabar com o tráfico de drogas naquele local. De acordo com Nylton Rodrigues, o ponto era disputado por traficantes e gerou os conflitos que levaram a mortes e a