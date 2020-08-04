Polícia Militar prende três suspeitos de assaltos em Cariacica

A polícia encontrou oito celulares e uma quantia em dinheiro de outros assaltos, além de um revolver com os suspeitos

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram abordados por uma pessoa que alegou ter visto o momento em que o grupo realizou um assalto a um bar e roubou o celular do dono. Um deles estaria armado. A pessoa relatou também que os suspeitos teriam fugido em direção a Santana, também em Cariacica, em um carro modelo Corsa de cor cinza.