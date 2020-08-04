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Crime

Polícia Militar prende três suspeitos de assaltos em Cariacica

A polícia informou que encontrou oito celulares e R$ 651 provenientes dos assaltos, além de um revólver calibre .32mm
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 19:49

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 19:49

A polícia encontrou oito celulares e uma quantia em dinheiro de outros assaltos, além de um revolver com os suspeitos
A polícia encontrou oito celulares e uma quantia em dinheiro de outros assaltos, além de um revolver com os suspeitos Crédito: Reprodução/PMES
Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de assaltar um estabelecimento comercial no bairro Tabajara, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (4). A polícia informou que recuperou oito celulares e R$ 651 provenientes de outros assaltos na região, além de um revólver calibre.32mm.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram abordados por uma pessoa que alegou ter visto o momento em que o grupo realizou um assalto a um bar e roubou o celular do dono. Um deles estaria armado. A pessoa relatou também que os suspeitos teriam fugido em direção a Santana, também em Cariacica, em um carro modelo Corsa de cor cinza.

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Viaturas foram deslocadas para a região e conseguiram localizar o veículo. Durante a abordagem, os policiais encontraram os celulares e o dinheiro, além disso, constataram que o grupo já havia realizado outros assaltos. A Polícia Militar informou também que as vítimas reconheceram os suspeitos, que foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

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