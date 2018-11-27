Polícia Militar lamenta não ter evitado assassinato em Transcol

Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (26), o comandante da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Walter Francisco Araújo, afirmou que havia uma uma blitz acontecendo para abordagem de coletivos próximo ao local onde o jovem Deivid foi assassinado, na entrada do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Ficamos consternados com a situação. Por 50 metros nós não evitamos esse crime, lamentou o major.
Ainda segundo o militar, a guarnição que realizava as abordagens foi comunicada do crime por pessoas que passavam pela rodovia e viram a movimentação. As pessoas que viram o jovem baleado avisaram os policiais e eles se deslocaram até o local para fazer um primeiro atendimento, contou.
Assim que os militares chegaram, comunicaram a situação via rádio para uma outra guarnição, que imediatamente se deslocou para a região para dar apoio aos militares. Os policiais fizeram um cerco no local e, segundo a polícia, chegaram a manter contato visual com os suspeitos. Os criminosos conseguiram fugir porque no momento do cerco, a viatura caiu em uma valeta aberta em uma rua bem degradada da região, disse o major.
TRIO FOI PRESO
Em menos de 24 horas após o assassinato, a polícia prendeu os três participantes do crime que vitimaram Deivid. Lucas Araújo Reis Rodrigues, de 20 anos, foi quem disparou contra o jovem. Os outros dois participantes do crime, Natan dos Santos Ferreira, de 20 anos, e Adriel da Cruz de Jesus, também foram detidos pela polícia.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, os criminosos foram identificados por meio de denúncia anônima.