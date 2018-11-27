Polícia Militar lamenta não ter evitado assassinato em Transcol

Deivid Jercey morreu com um tiro no peito dentro de Transcol em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Polícia Militar, Major Walter Francisco Araújo, afirmou que havia uma uma blitz acontecendo para abordagem de coletivos próximo ao local onde o jovem Deivid foi assassinado, na entrada do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Ficamos consternados com a situação. Por 50 metros nós não evitamos esse crime, lamentou o major. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (26), o comandante da 13ª Companhia Independente da, Major Walter Francisco Araújo, afirmou que havia uma uma blitz acontecendo para abordagem de coletivos próximo ao local onde o, na entrada do bairro Riviera da Barra, em. Ficamos consternados com a situação. Por 50 metros nós não evitamos esse crime, lamentou o major.

Ainda segundo o militar, a guarnição que realizava as abordagens foi comunicada do crime por pessoas que passavam pela rodovia e viram a movimentação. As pessoas que viram o jovem baleado avisaram os policiais e eles se deslocaram até o local para fazer um primeiro atendimento, contou.

Assim que os militares chegaram, comunicaram a situação via rádio para uma outra guarnição, que imediatamente se deslocou para a região para dar apoio aos militares. Os policiais fizeram um cerco no local e, segundo a polícia, chegaram a manter contato visual com os suspeitos. Os criminosos conseguiram fugir porque no momento do cerco, a viatura caiu em uma valeta aberta em uma rua bem degradada da região, disse o major.

TRIO FOI PRESO

Em menos de 24 horas após o assassinato, a polícia prendeu os três participantes do crime que vitimaram Deivid. Lucas Araújo Reis Rodrigues, de 20 anos, foi quem disparou contra o jovem. Os outros dois participantes do crime, Natan dos Santos Ferreira, de 20 anos, e Adriel da Cruz de Jesus, também foram detidos pela polícia.

Lucas Araújo Rodrigues, Andriel da Cruz de Jesus e Natan dos Santos Ferreira foram presos nesta segunda-feira Crédito: Divulgação / Sesp