A Polícia Militar apreendeu mais de 400 unidades de drogas no distrito de Vila do Riacho, em Aracruz, Norte do Estado, nesta terça-feira (10). Os entorpecentes - 250 buchas de maconha e 161 pedras de crack - foram encontrados perto do local conhecido como loteamento novo.
Militares chegaram ao local após denúncia anônima. Alguns suspeitos chegaram a ser vistos pelos policiais, mas, ao perceberem a presença da polícia, fugiram pulando muros. Ninguém foi detido. O material apreendido foi entregue na delegacia de Aracruz.
Polícia Militar apreende drogas em Vila do Riacho