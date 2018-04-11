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Aracruz

Polícia Militar apreende drogas em Vila do Riacho

Ao todo, foram apreendidas 250 buchas de maconha e 161 pedras de crack perto do local conhecido como loteamento novo

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 12:51
O material apreendido foi entregue na delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu mais de 400 unidades de drogas no distrito de Vila do Riacho, em Aracruz, Norte do Estado, nesta terça-feira (10). Os entorpecentes - 250 buchas de maconha e 161 pedras de crack - foram encontrados perto do local conhecido como loteamento novo.
Militares chegaram ao local após denúncia anônima. Alguns suspeitos chegaram a ser vistos pelos policiais, mas, ao perceberem a presença da polícia, fugiram pulando muros. Ninguém foi detido. O material apreendido foi entregue na delegacia de Aracruz.
Polícia Militar apreende drogas em Vila do Riacho

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