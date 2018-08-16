O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Nylton Rodrigues, revelou, em entrevista concedida na tarde desta quinta-feira (16), que o tiro que matou uma mulher grávida de 7 meses, no Morro da Gurigica, em Vitória, foi disparado por um traficante. Nome não foi revelado, mas a polícia já sabe quem é o autor. "Foi um disparo efetuado por um traficante. Havia uma discussão entre dois traficantes, um deles efetuou o disparo e aconteceu essa tragédia. Pretendemos dar celeridade nessa investigação para dar a resposta à população capixaba", revelou Rodrigues.
Pâmela Soares, de 23 anos, foi atingida na cabeça. Ela estava em casa com a irmã, que havia chegado do trabalho, e a sobrinha, de 4 anos, na tarde de terça-feira (14), quando começou um tiroteio entre criminosos na Rua Botafogo. Familiares contaram que para proteger a sobrinha, que estava em cima da cama, próximo à janela do quarto, a jovem tentou abraçá-la e, nesse momento, foi atingida por um tiro em cima do olho, no lado direito da cabeça.
O secretário não detalhou mais as investigação, mas garantiu que achar o criminoso que atirou e matou Pâmela é uma das prioridades do Departamento Especializado em Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP), neste momento. "A Polícia Civil prioriza essa investigação. Foi um fato trágico que lamentamos muito. A Polícia Civil, através do delegado José Lopes, que vem coordenando essas investigações, e, como eu disse, já temos uma linha de investigação", ressaltou.
BEBÊ NÃO RESISTIU
Apesar da morte de Pâmela, o bebê de sete meses foi retirado com vida pelos médicos, no hospital São Lucas. Laura teve duas paradas cardíacas, mas não resistiu e também morreu. A médica que realizou o procedimento lamentou o fato.
Polícia já sabe quem é o autor do disparo que matou grávida no ES
"Quando a gente faz medicina quer salvar vidas e dar bem estar. Infelizmente nem sempre a gente consegue. Fica uma frustração. A gente gostaria de ouvir que a criança sobreviveu, que ela seria a luz dessa família que já perdeu um ente querido. Ficamos tristes, lamentamos muito, mas eu digo de todo o meu coração que nós tentamos o que podíamos", disse Diandria Margotto Bertollo, de 44 anos.