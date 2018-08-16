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Bala perdida

Polícia já sabe quem é o autor do disparo que matou grávida no ES

Pâmela Soares, 23 anos, morreu após ser atingida por bala perdida enquanto estava dentro de casa, em Gurigica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 18:34

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 18:34

Coronel Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, secretário de Segurança Pública do Estado Crédito: João Paulo Rocetti
O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Nylton Rodrigues, revelou, em entrevista concedida na tarde desta quinta-feira (16), que o tiro que matou uma mulher grávida de 7 meses, no Morro da Gurigica, em Vitória, foi disparado por um traficante. Nome não foi revelado, mas a polícia já sabe quem é o autor. "Foi um disparo efetuado por um traficante. Havia uma discussão entre dois traficantes, um deles efetuou o disparo e aconteceu essa tragédia. Pretendemos dar celeridade nessa investigação para dar a resposta à população capixaba", revelou Rodrigues.
> OPINIÃO DA GAZETA | Bala perdida atingiu toda a sociedade
Pâmela Soares, de 23 anos, foi atingida na cabeça. Ela estava em casa com a irmã, que havia chegado do trabalho, e a sobrinha, de 4 anos, na tarde de terça-feira (14), quando começou um tiroteio entre criminosos na Rua Botafogo. Familiares contaram que para proteger a sobrinha, que estava em cima da cama, próximo à janela do quarto, a jovem tentou abraçá-la e, nesse momento, foi atingida por um tiro em cima do olho, no lado direito da cabeça.
Pâmela Soares, grávida que morreu baleada dentro de casa, em Gurigica, Vitória Crédito: Facebook
O secretário não detalhou mais as investigação, mas garantiu que achar o criminoso que atirou e matou Pâmela é uma das prioridades do Departamento Especializado em Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP), neste momento. "A Polícia Civil prioriza essa investigação. Foi um fato trágico que lamentamos muito. A Polícia Civil, através do delegado José Lopes, que vem coordenando essas investigações, e, como eu disse, já temos uma linha de investigação", ressaltou.
> Familiar narra desespero durante socorro de grávida
BEBÊ NÃO RESISTIU
A pequena Laura, quando era transferida de hospital após parto de emergência; bebê morreu nesta quarta (15) Crédito: Fernando Madeira | GZ
Apesar da morte de Pâmela, o bebê de sete meses foi retirado com vida pelos médicos, no hospital São Lucas. Laura teve duas paradas cardíacas, mas não resistiu e também morreu. A médica que realizou o procedimento lamentou o fato.
Polícia já sabe quem é o autor do disparo que matou grávida no ES
"Quando a gente faz medicina quer salvar vidas e dar bem estar. Infelizmente nem sempre a gente consegue. Fica uma frustração. A gente gostaria de ouvir que a criança sobreviveu, que ela seria a luz dessa família que já perdeu um ente querido. Ficamos tristes, lamentamos muito, mas eu digo de todo o meu coração que nós tentamos o que podíamos", disse Diandria Margotto Bertollo, de 44 anos.
> Veja entrevista com médica que fez parto de emergência

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