Polícia investiga sequestro de vereador de Presidente Kennedy

Thiago Nicson da Silva Viana Crédito: Redes Sociais

Polícia Civil investiga o sequestro do presidente da Câmara de Presidente Kennedy , Thiago Nicson da Silva Viana (PTN). Segundo a polícia, ele foi alvo do crime na sexta-feira (01), quando parou o carro em uma estrada para urinar. O vereador foi encapuzado pelos bandidos e liberado em outro município do Litoral Sul.

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De acordo com a Polícia Militar , na manhã do último sábado, o vereador compareceu ao Destacamento da PM de Itaoca, em Itapemirim , e contou que no dia anterior, por volta de meio dia, após lavar seu carro em um posto de combustível na entrada de Presidente Kennedy , pegou a rodovia novamente e, ao realizar uma parada na estrada para urinar, foi abordado por dois homens, que estavam em uma motocicleta.

Com uma arma de fogo, os bandidos o obrigaram a sentar no banco traseiro do carro e o encapuzaram. Um dos homens assumiu a direção do veículo e o outro seguiu na motocicleta.

Os bandidos teriam rodado todo o tempo com o carro, até libertar a vítima na manhã de sábado, na estrada que vai para o Gomes, em Itapemirim. Lá, o vereador conseguiu uma carona até a polícia. Já na manhã deste domingo (03), após recebimento de denúncias, o carro foi localizado em região de mata, também na localidade do Gomes.

A Polícia Civil disse que segue investigando o caso por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, e a vítima será intimada para prestar esclarecimentos do fato ocorrido. Outras informações não serão repassadas para que a investigação seja preservada.