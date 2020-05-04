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Crime

Polícia investiga sequestro de vereador de Presidente Kennedy

Thiago Nicson da Silva Viana (PTN) foi alvo de um sequestro no sábado (02). Carro da vítima foi encontrado no domingo em Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 19:11

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 19:11

Thiago Nicson da Silva Viana
Thiago Nicson da Silva Viana Crédito: Redes Sociais
Polícia Civil investiga o sequestro do presidente da Câmara de Presidente Kennedy, Thiago Nicson da Silva Viana (PTN). Segundo a polícia, ele foi alvo do crime na sexta-feira (01), quando parou o carro em uma estrada para urinar. O vereador foi encapuzado pelos bandidos e liberado em outro município do Litoral Sul.
Polícia investiga sequestro de vereador de Presidente Kennedy
De acordo com a Polícia Militar, na manhã do último sábado, o vereador compareceu ao Destacamento da PM de Itaoca, em Itapemirim, e contou que no dia anterior, por volta de meio dia, após lavar seu carro em um posto de combustível na entrada de Presidente Kennedy, pegou a rodovia novamente e, ao realizar uma parada na estrada para urinar, foi abordado por dois homens, que estavam em uma motocicleta.
Com uma arma de fogo, os bandidos o obrigaram a sentar no banco traseiro do carro e o encapuzaram. Um dos homens assumiu a direção do veículo e o outro seguiu na motocicleta.

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Os bandidos teriam rodado todo o tempo com o carro, até libertar a vítima na manhã de sábado, na estrada que vai para o Gomes, em Itapemirim. Lá, o vereador conseguiu uma carona até a polícia. Já na manhã deste domingo (03), após recebimento de denúncias, o carro foi localizado em região de mata, também na localidade do Gomes.
A Polícia Civil disse que segue investigando o caso por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, e a vítima será intimada para prestar esclarecimentos do fato ocorrido. Outras informações não serão repassadas para que a investigação seja preservada.
O vereador foi procurado pela reportagem, por meio dos servidores e do telefone informado no site da Câmara de Vereadores, mas não houve retorno.

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