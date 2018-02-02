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Ginecologista

Polícia investiga morte de médica capixaba no Rio de Janeiro

Christiane Schultz foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Itaperuna, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 20:52

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 20:52

Christiane Schultz trabalhava como ginecologista no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram
A Polícia Civil está investigando a morte da médica capixaba Christiane Schultz, de 37 anos, no Rio de Janeiro. O corpo dela foi encontrado nesta quinta-feira (1º), dentro do apartamento que morava, em Itaperuna.
De acordo com as informações da Polícia Militar de Itaperuna, o ex-marido da médica foi quem a encontrou, por volta das 14h50. Ele estava acompanhado da secretária e, quando entraram no apartamento, Christiane já estava caída no chão. Neste momento, eles notaram que a médica já estava sem os sinais vitais. 
A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo de Christiane foi encaminhado para o Instituto Médico de Itaperuna. 
LUTO
Amigos e familiares de Christiane lamentaram a morte dela nas redes sociais. "Vá em Paz Drª Christiane Schultz! Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Foi uma prazer ter trabalhado com você", compartilhou uma das internautas no Facebook.
Christiane, que nasceu em Colatina, trabalhava como ginecologista nos municípios de Varre-Sai e Laje do Muriaé, ambos no Estado do Rio. A Prefeitura Municipal de Varre-Sai emitiu nesta sexta-feira (2) uma nota de pesar pelo falecimento. Na nota, a prefeitura destacou a gratidão pelos serviços que a médica capixaba prestou ao município.
A publicação, que foi compartilhada nas redes sociais, desejou que Christiane descanse em paz e que Deus console os corações dos familiares e amigos.
A Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé também compartilhou uma publicação no Facebook para agradecer por todos anos que a médica dedicou para cuidar da população da cidade.

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