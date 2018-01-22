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Vídeo assustador

Polícia investiga envolvimento de PM em caso de estupro de menina em SP

Vídeo flagra momento em que homem força jovem a entrar em carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 13:11

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 13:11

Polícia investiga envolvimento de PM em caso de estupro em São Paulo Crédito: Reprodução
A Polícia Civil de São Paulo está investigando o envolvimento de um policial militar em um caso de estupro na capital paulista. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) o caso ocorreu no último domingo, dia 14, no bairro Aricanduva, Zona Leste da cidade.
Imagens de uma câmera de segurança divulgadas nas redes sociais neste sábado mostram um homem estacionando um carro próximo a uma esquina. Ele abre o porta-malas, pega um objeto e guarda na cintura, debaixo da camisa.
Ele fica à espreita atrás do muro de uma casa e agarra uma jovem quando ela passa pela calçada. Em seguida, força a menina a entrar com ele no carro e fecha a porta. O vídeo tinha quase 100 mil visualizações até a noite deste domingo.
A SSP não divulgou o nome do suspeito e informou que as investigações seguem em sigilo. A corregedoria da Polícia Militar de São Paulo está acompanhando o caso. Segundo o portal R7, que teve acesso ao boletim de ocorrência, a jovem foi ameaçada com uma arma de fogo, e o homem já tinha se envolvido em um caso de atentado ao pudor em dezembro, quando teria mostrado o órgão sexual para uma mulher que passava na rua.

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