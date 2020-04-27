Polícia investiga abandono de jovem deficiente em Presidente Kennedy

Delegacia Regional de Itapemirim Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil de Presidente Kennedy , Litoral Sul do Estado, investiga o caso de um rapaz de 24 anos, com deficiência mental, que teria sido abandonado pelos próprios pais neste fim de semana, na zona rural do município. O casal justificou à polícia que "o jovem estava dando muito trabalho em casa".

Segundo a Polícia Militar , o caso aconteceu na localidade Boa Esperança, interior do município de Presidente Kennedy. Populares contaram aos militares que o jovem foi abandonado na região no sábado (25), pelo casal. Todos estavam em um táxi de outro município. Moradores do local viram a situação e conseguiram fazer contato com o motorista do veículo.

O pai do jovem voltou ao local no domingo e começou agredir fisicamente o filho. Os moradores conseguiram deter o homem e acionar a Polícia Militar. Para os militares, o pai confirmou que abandonou o filho, alegando que "ele estava dando muito trabalho em casa". Ele também afirmou que a decisão foi em comum acordo com a esposa e que, após deixar o filho no interior de Presidente Kennedy, fugiu em um táxi.

A esposa do homem foi encontrada em sua casa, no município de Itapemirim . O Conselho Tutelar foi acionado e o casal foi levado para a Delegacia de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que os pais e o rapaz, de 24 anos, prestaram depoimentos e foram liberados pela autoridade policial de plantão, uma vez que não foi confirmado o abandono de incapaz. O caso segue sob apuração da delegacia de Presidente Kennedy, que iniciou diligências para verificação dos fatos.