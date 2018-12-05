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Norte do ES

Polícia identifica suspeitos de assassinato em Linhares

Um menor foi apreendido e uma mulher foi presa em flagrante. A Polícia Civil informou que o terceiro suspeito continua foragido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 22:05

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 22:05

O menor, de 17 anos, é um dos suspeito de ter atirado contra a vítima Crédito: Brunela Alves
A Polícia Civil de Linhares identificou três suspeitos de assassinar um homem em Linhares, no Norte do Estado.
O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (03) e a vítima Leonardo Araújo, de 24 anos, foi assassinada dentro de uma casa no bairro Juparanã.
Um menor de 17 anos foi apreendido e uma mulher, identificada como Nicácia Lopes, de 22 anos foi presa poucas horas após o crime. Além deles, um outro homem de apelido "Baianinho" está foragido.
De acordo com o delegado André Costa, os três suspeitos e a vítima pertenciam a um mesmo grupo que atuavam no tráfico de drogas no bairro Jocafe.
"Logo depois do crime, foi realizado a investigação e que identificou os autores do crime. A Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar fez uma operação no bairro Jocafe II e lá foi feita a captura de um adolescente, que foi um dos executores da vítima. Já a mulher teve participação para viabilizar a logística de transporte para a execução da vítima. O outro suspeito está foragido", disse.
A Polícia Civil informou que a vítima Leonardo Araújo tinha um mandado de prisão em aberto por envolvimento com o tráfico e havia sido baleado na sexta-feira (30), por conta de um desentendimento proveniente da disputa pelo tráfico de drogas no bairro Jocafe.
O suspeito conhecido como "Baianinho" continua foragido Crédito: Divulgação/PC
Baleado, ele tentou se esconder em uma casa no bairro Juparanã, onde foi morto enquanto estava sentado na varanda.
Nicácia Lopes foi presa em flagrante delito e foi encaminhada para o Presídio Feminino de Colatina. Já o menor, será apresentado ao Ministério Público que decidirá se ele será internação.
A Polícia Civil informou que o terceiro suspeito continua foragido. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação do suspeito podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos e no site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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