Polícia identifica suspeitos de assassinato em Linhares

A Polícia Civil de Linhares identificou três suspeitos de assassinar um homem em Linhares, no Norte do Estado.
O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (03) e a vítima Leonardo Araújo, de 24 anos, foi assassinada dentro de uma casa no bairro Juparanã.
Um menor de 17 anos foi apreendido e uma mulher, identificada como Nicácia Lopes, de 22 anos foi presa poucas horas após o crime. Além deles, um outro homem de apelido "Baianinho" está foragido.
De acordo com o delegado André Costa, os três suspeitos e a vítima pertenciam a um mesmo grupo que atuavam no tráfico de drogas no bairro Jocafe.
"Logo depois do crime, foi realizado a investigação e que identificou os autores do crime. A Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar fez uma operação no bairro Jocafe II e lá foi feita a captura de um adolescente, que foi um dos executores da vítima. Já a mulher teve participação para viabilizar a logística de transporte para a execução da vítima. O outro suspeito está foragido", disse.
A Polícia Civil informou que a vítima Leonardo Araújo tinha um mandado de prisão em aberto por envolvimento com o tráfico e havia sido baleado na sexta-feira (30), por conta de um desentendimento proveniente da disputa pelo tráfico de drogas no bairro Jocafe.
Baleado, ele tentou se esconder em uma casa no bairro Juparanã, onde foi morto enquanto estava sentado na varanda.
Nicácia Lopes foi presa em flagrante delito e foi encaminhada para o Presídio Feminino de Colatina. Já o menor, será apresentado ao Ministério Público que decidirá se ele será internação.
A Polícia Civil informou que o terceiro suspeito continua foragido. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação do suspeito podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos e no site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.