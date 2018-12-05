Polícia identifica suspeitos de assassinato em Linhares

O menor, de 17 anos, é um dos suspeito de ter atirado contra a vítima Crédito: Brunela Alves

Linhares, no Norte do Estado. A Polícia Civil de Linhares identificou três suspeitos de assassinar um homem em, no Norte do Estado.

Leonardo Araújo, de 24 anos, foi assassinada dentro de uma casa no bairro Juparanã. O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (03) e a vítima

Um menor de 17 anos foi apreendido e uma mulher, identificada como Nicácia Lopes, de 22 anos foi presa poucas horas após o crime. Além deles, um outro homem de apelido "Baianinho" está foragido.

De acordo com o delegado André Costa, os três suspeitos e a vítima pertenciam a um mesmo grupo que atuavam no tráfico de drogas no bairro Jocafe.

"Logo depois do crime, foi realizado a investigação e que identificou os autores do crime. A Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar fez uma operação no bairro Jocafe II e lá foi feita a captura de um adolescente, que foi um dos executores da vítima. Já a mulher teve participação para viabilizar a logística de transporte para a execução da vítima. O outro suspeito está foragido", disse.

A Polícia Civil informou que a vítima Leonardo Araújo tinha um mandado de prisão em aberto por envolvimento com o tráfico e havia sido baleado na sexta-feira (30), por conta de um desentendimento proveniente da disputa pelo tráfico de drogas no bairro Jocafe.

O suspeito conhecido como "Baianinho" continua foragido Crédito: Divulgação/PC

Baleado, ele tentou se esconder em uma casa no bairro Juparanã, onde foi morto enquanto estava sentado na varanda.

Nicácia Lopes foi presa em flagrante delito e foi encaminhada para o Presídio Feminino de Colatina. Já o menor, será apresentado ao Ministério Público que decidirá se ele será internação.