Polícia identifica ladrões que arrombaram loja em Vitória

A polícia já conseguiu identificar os criminosos responsáveis pelos arrombamentos recentes ocorridos em Porto Canoa , na Serra, e na Vila Rubim , em Vitória. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (14). A Polícia Civil já expediu os mandados de prisão e também já foram autuadas em flagrante 15 pessoas que adquiram produtos frutos destes arrombamentos.

"Nós já identificamos autores dos dois arrombamentos da loja em Porto Canoa, e um autor do arrombamento da loja na Vila Rubim. Como não prevê prisão em flagrante mais, a Polícia Civil já solicitou mandado de prisão das pessoas por furto qualificado, que prevê pena de quatro a oito anos de reclusão", afirmou o secretário.

Loja foi arrombada e teve objetos furtados com o auxilio de um automóvel Crédito: Imagens cedidas pela Sipolatti

Ainda segundo Nylton Rodrigues, desde a madrugada desta terça(14) policiais da Força Tática e da Companhia Independente de Missões Especiais reforçam o policiamento em avenidas onde há grande concentração de estabelecimentos comerciais. A medida faz parte da força-tarefa que começou a ser executada na noite dessa segunda-feira (13) e que inclui a criação de criação de um novo Departamento de Investigação criminal, especializado em roubos, furtos e arrombamentos.

"Nossas tropas especiais, chamamos de unidades especializadas, serão utilizadas no enfrentamento do problema. Paralelo a isso foi criado recentemente o Departamento de Investigação Criminal (Deic) que possuiu algumas delegacias integradas. Formamos uma força tarefa com 10 delegados, focados, na identificação dos autores dos crimes e também de quem comprou o material furtado dessas lojas com o apoio de veículos. Receptação é um crime, consideramos muito grave, porque é isso que estimula o crime, o roubo", disse.

HELICÓPTEROS

Nylton Rodrigues admitiu que em 2017 houve um aumento dos furtos e roubos a comercio no Espírito Santo. Para tentar combater as atitudes cada vez mais ousadas dos criminosos, a polícia conta até com o uso de helicópteros.

"Nós vinhamos numa queda dos crimes contra o patrimônio, em 2017 ocorreu o aumento dos furtos e roubos a comercio. Tivemos aí um período de forte crise econômica, e no Espírito Santo, infelizmente, ocorreu a crise na Polícia Militar , que ficamos sem o policiamento ostensivo em pelo menos 21 dias de fevereiro, e isso impactou nesse resultado. O importante é que foi retomada a redução, no primeiro semestre de 2018 houve uma redução de 44%, mas surge essa modalidade agressiva, ousada, desafiadora, de se utilizar veículo para assaltar uma loja. Estamos inclusive utilizando as aeronaves, os helicópteros da PM para que caso seja necessário o apoio para o pessoal de terra nós tenhamos disponível as aeronaves", explicou, antes de defender punição mais duro para roubos.