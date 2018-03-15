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INSS

Polícia Federal deflagra operação contra fraude previdenciária no ES

Segundo a polícia, um grupo criminoso, que também aplica o mesmo golpe Minas Gerais, atua na obtenção de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio de documentação falsa de segurados fictícios

Publicado em 15 de Março de 2018 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 20:07
A Policia Federal informou que os investigados vão responder pelo crime de estelionato e associação criminosa Crédito: Reprodução/Sindicato dos Delegados da Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (15) a operação Replicante Echo Sierra com o objetivo de combater fraudes previdenciárias no Estado. Até o momento, a PF estima que o prejuízo seja de quase R$ 500 mil.
Segundo a polícia, um grupo criminoso, que também aplica o mesmo golpe Minas Gerais, atua na obtenção de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio de documentação falsa de segurados fictícios. A operação contou com cinco policiais que realizaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de um dos investigados.
A PF informou que os valores dos benefícios eram recebidos pelos integrantes do grupo criminoso que adotavam falsas identidades. Para potencializar os ganhos, além de efetuar os saques, os bandidos também realizavam empréstimos consignados junto a financeiras.
CRIME DE ESTELIONATO
A PF explicou que os investigados irão responder pelo crime de estelionato qualificado e associação criminosa. A soma das penas podem ultrapassar oito anos de reclusão.
Mais detalhes da operação não foram repassados para não atrapalhar o andamento da investigação.

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