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Tráfico

Polícia encontra 280 pés de maconha em galpão na Serra

Local estava sendo monitorado há dois meses

Publicado em 03 de Março de 2018 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 16:49
whatsapp_image_2018_03_03_at_07.51.28.jpeg.jpg Crédito:
Três pessoas foram presas e 280 pés de maconha apreendidos dentro de um galpão no Balneário Carapebus, na Serra, na noite de sexta-feira (02).
A apreensão foi realizada pela Polícia Militar. Segundo informações da ocorrência, registrada na 3ª Delegacia Regional, há cerca de dois meses o local vinha sendo monitorado.
Pessoas haviam denunciado que o galpão seria local de plantio dos pés de maconha e, naquele momento, pessoas estavam trabalhando na área.
Ao olharem por cima do muro e enxergarem a movimentação, além de sentirem o forte odor, os PMs entraram para checar a denúncia e encontraram um homem e uma mulher.
Robson Nunes Pereira, 41 anos, e Maria Lúcia Seara da Silva, 42, foram abordados e não resistiram à prisão. Eles informaram que receberiam R$ 150,00 por semana para tomar conta do local.
Ainda afirmaram que o dono da droga seria Lucas Rodrigues Rozas, 33, irmão de criação de Robson. Os PMs foram até uma casa no bairro São Diogo I, que seria onde Lucas estava.
Porém, ao chegarem na residência, um barraco de madeira, encontraram somente cinco tabletes de maconha, 56 papelotes de cocaína e material de embalo das drogas.
Os policiais continuaram em diligências e conseguiram encontrar Lucas em outro local. Ele não resistiu à abordagem. O trio foi levado á delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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