Polícia conclui inquérito de morte de garoto agredido pelo pai

A Polícia Civil concluiu nesta sexta-feira (24) o caso do menino Artur Moura Silva, de 5 anos, de Dores do Rio Preto, no Caparaó. Ele morreu no último dia 15 após ser agredido pelo próprio pai que dizia 'ouvir vozes' que pediam para bater na criança. As lesões corporais que a vítima apresentava, segundo as investigações, não foram a causa determinante da morte, mas os pais, que permanecem presos, responderão pelo crime de tortura.
Segundo a delegacia de Guaçuí, sob a responsabilidade do delegado José Maria Martins Simão, o inquérito policial foi concluído. Apesar das agressões não serem determinantes na causa da morte, elas foram suficientes para causar intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, o que caracteriza o crime de tortura qualificada pelo fato da vítima ser criança destacou o delegado José Maria.
No dia em que a criança foi levada para o pronto Socorro de Guaçuí e morreu, o pai, Adeildo Souza da Silva, de 26 anos, e a mãe, Luane Monique de Moura Silva, de 28 anos, foram levados para a delegacia de plantão de Alegre. O pai acabou confessando que agrediu o menino e a mãe presenciou, mas não denunciou alegando medo do companheiro.
De acordo com o delegado, os pais irão responder pelo crime de tortura qualificada, com pena aumentada já que o crime foi cometido cometido contra criança.