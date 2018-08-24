Polícia conclui inquérito de morte de garoto agredido pelo pai

No dia em que a criança foi levada para o pronto Socorro de Guaçuí e morreu, o pai, Adeildo Souza da Silva, de 26 anos, e a mãe, Luane Monique de Moura Silva, de 28 anos, foram levados para a delegacia de plantão de Alegre. O pai acabou confessando que agrediu o menino e a mãe presenciou, mas não denunciou alegando medo do companheiro.