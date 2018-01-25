Polícia conclui inquérito de crime que chocou Fundão

Silvio Fabiano de Carvalho Vieira, preso, suspeito de feminicídio de Graciele Santos Vieira, com quem mantinha um relacionamento - Editoria: Polícia - Foto: Fernando Madeira - NA Crédito: Fernando Madeira

preso no dia 21 de dezembro do ano passado pela Delegacia de Especializada em Homicídios Contra a Mulher (DEHCM), em Ibirapuã, na Bahia. A Polícia Civil apresentou a conclusão do inquérito nesta quinta-feira (25). O pedreiro Silvio Fabiano de Carvalho Vieira, 42 anos, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por matar e concretar o corpo da namorada em uma chácara em Praia Grande, Fundão. Ele foi, em Ibirapuã, na Bahia. A Polícia Civil apresentou a conclusão do inquérito nesta quinta-feira (25).

Graciele Santos Vieira, 32 anos, era faxineira e foi estrangulada por Sílvio após um ataque de ciúmes. Ele contou que flagrou mensagens de outro homem no celular dela. Os dois brigaram e ele a matou. Em seguida, o pedreiro colocou o corpo da mulher no carro, enrolado em um tapete, levou até a chácara onde trabalhava e concretou no chão.

Chácara indicada por Silvio Fabiano como local onde ocultou o corpo de Graciele Crédito: Polícia Civil | Divulgação

"Ele cimentou uma laje, jogou o corpo e fez uma segunda laje para ocultar o corpo da vítima. Ele usou as habilidades que tinha enquanto pedreiro e também a confiança dos donos da chácara, onde ele trabalhava havia 15 anos", afirmou o delegado Janderson Lube. Foi necessário fazer exames de arcada dentária para que o corpo da faxineira fosse reconhecido.

O crime aconteceu no dia 14 de abril do ano passado. Silvio chegou a registrar o desaparecimento da namorada em um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Ao ver que o cerco estava apertando para o lado dele, Silvio registrou o boletim de ocorrência, cerca de uma semana depois do assassinato. Depois ele resolveu fugir, contou o delegado.